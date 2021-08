Capgemini: Co najmniej 30 proc. pracy zdalnej

Zdecydowane zmiany w strukturze floty firmowej i ograniczenie służbowych podróży – to jedne z elementów wpływających na neutralność klimatyczną firm z sektora doradztwa biznesowego. Jeden z największych graczy w tej branży, Capgemini, ogłosił właśnie, że będzie uzupełniać swoją flotę wyłącznie o hybrydowe i elektryczne pojazdy. Grupa zamierza osiągnąć neutralność węglową do 2025 roku, a zerową emisję netto do 2030 roku.

Coraz więcej firm z branż niekojarzonych wcześniej ze zwiększoną emisją, wspiera globalną inicjatywę EV100, skupiającą przedsiębiorstwa przechodzące na pojazdy elektryczne. Członkowie EV100 pracują razem, aby prowadzić szerszy program zrównoważonej transformacji i inspirować zmiany polityki rządowej w zakresie pojazdów elektrycznych.

– Członkostwo w EV100 to element wsparcia strategii osiągnięcia zerowej emisji, dzięki możliwościom dzielenia się wiedzą i dialogu. To także forma publicznego zobowiązania – podkreślają przedstawiciele Capgemini. W przypadku Grupy, zobowiązanie to oznacza plan dojścia do neutralności emisyjnej i nową politykę podróży.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Globalna flota Capgemini liczy obecnie 12 000 pojazdów. Rezygnując od teraz z zamawiania nowych jednostek z silnikami diesla lub benzynowymi, Grupa planuje przejście na flotę w pełni elektryczną do 2030 r. Inicjatywa całkowitej zmiany pojazdów na elektryczne i hybrydowe to jeden z wielu elementów strategii Net Zero Grupy Capgemini. W jej ramach Grupa ma zamiar osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla nie później niż do 2025 r. i pełnej neutralności emisyjnej do 2030 r. Przed pandemią emisje powodowane przez samochody służbowe Capgemini stanowiły 10 proc. wszystkich emisji, wynikających z podróży służbowych w Grupie, więc zmiana w tej kwestii będzie znacząca.

Grupa zawarła nowe umowy z wybranymi firmami leasingowymi oraz producentami samochodów oferującymi pojazdy elektryczne i hybrydowe. Polityka polegająca na wstrzymaniu zamówień na pojazdy z silnikiem Diesla i benzynowe już zaczęła przynosić rezultaty. Około 13 proc. pojazdów z floty Grupy Capgemini, które emitowały najwięcej spalin, zniknie w tym roku, a kolejne 24 proc. – w 2022 roku. Do końca 2022 roku ponad 50 proc. floty Grupy będą stanowiły pojazdy hybrydowe lub elektryczne, a do końca 2025 – 100 proc. Celem do osiągnięcia w kolejnym pięcioleciu jest flota w zupełności elektryczna.

Drugim, istotnym elementem nakreślonej zmiany jest świadome podejście do podróży służbowych. To transformacja, którą zdecydowanie przyspieszyła pandemia. Podczas gdy ograniczenia w przemieszczaniu się negatywnie wpływały na kolejne aspekty życia gospodarczego, przyniosły jeden niespodziewanie pozytywny skutek – zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i powietrza w wielu częściach świata. Największe globalne przedsiębiorstwa zaczęły zastanawiać się, jak wrócić do normalności i jednocześnie nie zniwelować tego efektu.