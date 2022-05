Capgemini otwiera nowe biuro w Gdańsku. Docelowo pracę znajdzie tu nawet tysiąc osób

Capgemini ma się rozwijać bardzo dynamicznie, zwiększając liczbę klientów oraz powiększając zespół do ok. 1000 pracowników w perspektywie trzech lat.

Jak podkreślają przedstawiciele Capgemini, firma zdecydowała się na wejście do Trójmiasta z uwagi na jego prężny rozwój jako ośrodka IT, co pokazują zarówno raporty zewnętrzne, jak i analizy prowadzone przez organizację.

Ekspansja na północy kraju

Ekspansja na północy kraju wiąże się także z planami firmy dotyczącymi hybrydowego modelu pracy. Dla organizacji ważne jest, by pracownicy nie musieli pracować w pełni zdalnie i mieli możliwość zarówno pracy z domu, jak i przychodzenia do biura. Z tego powodu istotne jest wkraczanie na rynki, gdzie dostępni są specjaliści z dziedzin, w których działa firma, aby zatrudniane osoby mogły pracować w preferowanym przez organizację trybie. Taką filozofię zastosowano w Gdańsku.

Poza systemem Agile oraz DevOps nowe centrum będzie realizowało projekty webowe, w których wykorzysta wiodące technologie (Java, .NET, Angular, React). Projekty będą zarządzane lokalnie, co z perspektywy klientów będzie niewątpliwym atutem nowego centrum Capgemini Polska.

- To, co będzie odróżniało nowy oddział od pozostałych istniejących już centrów Capgemini to skupienie na technologiach webowych w Agile i DevOps – będziemy budować nowy oddział w duchu wartości agile również poza projektami. Na początku skupimy się na specjalizacji, a w kolejnych latach postawimy na dynamiczny rozwój, dywersyfikując zarówno projekty, jak i klientów oraz wzbogacając nasze zespoły o nowe talenty. Bardzo ważne jest dla nas, by pracownicy mieli odpowiedzialność i wpływ na projekty oraz na budowanie nowego centrum – komentuje Jerzy Szwarc, Head Portfolio NSC w Capgemini Polska.

Docelowo centrum ma się rozwijać bardzo dynamicznie, zwiększając liczbę klientów oraz powiększając zespół do ok. 1000 pracowników w perspektywie trzech lat.

Trójmiasto magnesem dla sektora BSS

Trójmiasto to stale rozwijające się centrum sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Utworzona tutaj przed dekadą silna wspólnota, która stale się rozwija, pozwala nowym firmom na rynku czerpać z doświadczeń i dobrych praktyk innych graczy.

- Trójmiasto to idealne miejsce na realizację celów, jakie postawiła przed sobą firma. Z całą pewnością znajdzie tutaj właściwych pracowników, aby zbudować stabilny i zgrany zespół. To ekosystem biznesowy, w którym codziennie powstają nowe pomysły i sieci powiązań, dzięki czemu z dużą łatwością można zdobyć nowych partnerów biznesowych, klientów i rozwijać innowacyjne rozwiązania dla wielu różnych branż — potwierdza Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta m. Gdańska ds. inwestycji.

Obecnie Capgemini jest w trakcie rekrutacji pierwszych osób, które zasilą szeregi nowego oddziału. Wśród kandydatów poszukiwane są osoby znające wcześniej wspomniane technologie — Java, .NET, Angular, React oraz posługujące się językiem angielskim.