Capgemini rośnie na potęgę. Powstanie 600 nowych miejsc pracy

Nowy kontrakt o dużej skali oraz dynamiczny rozwój istniejących projektów – Capgemini w Polsce ogłasza zapotrzebowanie na dużą liczbę nowych pracowników. W trakcie zaplanowanej na pół roku rekrutacji firma zamierza zatrudnić łącznie 600 osób, głównie w Katowicach i Krakowie, ale nie tylko. Funkcjonujący w organizacji z powodzeniem model pracy hybrydowej to także nowe perspektywy dla kandydatów spoza głównych lokalizacji.

Capgemini rośnie i uruchamia dużą rekrutację.

Blisko 600 nowych miejsc pracy w Katowicach, Krakowie oraz w innych lokalizacjach.

Liczba pracowników w centrach nowoczesnych usług biznesowych w Polsce regularnie rośnie.

Kraków i Katowice należą do czołówki miast, w których międzynarodowe firmy lokują i rozwijają swoje oddziały o tej specjalizacji, a Capgemini to jeden z najważniejszych pracodawców tego sektora w obu miastach. W Krakowie firma funkcjonuje od 25 lat, zatrudniając obecnie blisko 4,3 tys. osób, natomiast w Katowicach siedziba Capgemini powstała w 2006 roku i pracuje w niej aktualnie 2,3 tys. osób. W całej Polsce Capgemini zatrudnia już ponad 10 tysięcy specjalistów. Wkrótce liczby te powiększą się, dzięki trwającej właśnie, dużej rekrutacji pracowników specjalizujących się w operacjach finansowo-księgowych oraz ekspertów z zakresu konsultingu, transformacji i finansów. Wiodącym językiem dla większości otwartych rekrutacji jest angielski, ale poszukiwane są także osoby ze znajomością języka niemieckiego, francuskiego i innych. Co ciekawe, funkcjonujący obecnie w Capgemini hybrydowy model pracy daje także szansę uczestniczenia w rekrutacji osobom spoza Katowic i Krakowa.

– Branża rośnie dynamicznie, a Capgemini jest jednym z jej liderów. Przewidujemy, że zlokalizowana w Katowicach i w Krakowie linia serwisowa Business Services, która zatrudnia już blisko 5000 osób, będzie w przyszłym roku nadal szybko rosnąć. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że nasza część projektowo-konsultingowa, która zajmuje się m.in. transformacją procesów biznesowych i wdrażaniem nowych technologii, powiększy się o około 50% procent. Analizujemy na bieżąco trendy i potrzeby ryku, wytyczając nowe kierunki działania, dlatego inwestujemy w obszar Inteligentnej Automatyzacji (ang. Inteligent Automation) zajmujący się automatyzacją procesów z zastosowaniem sztucznej inteligencji i botów. Niezwykle istotne dla nas jest także to, że klienci dostrzegają wysoką jakość usług w zakresie obsługi procesów biznesowych, a na bazie zaufania, zbudowanego dzięki efektywnej współpracy, poszerzają zakres wspólnych działań o kolejne obszary, wymagające ekspertyzy i specjalistycznej wiedzy. Świadczymy zaawansowane usługi w obszarze finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zakupów czy zarządzania łańcuchem dostaw – mówi Renata Dębowska, Dyrektor Centrum Business Services w Polsce.