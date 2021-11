Capgemini rośnie w Lublinie

W Capgemini Polska funkcjonuje stały trend wzrostu pod kątem zatrudnienia. Dotyczy to wszystkich oddziałów, m.in. lubelskiego.

Ten ostatni powstał w styczniu 2019 roku, a marka wkroczyła do Lublina ze wsparciem ze strony władz miasta.

Duża dostępność wykwalifikowanej kadry IT i lingwistów, specjalizacja regionu w branży IT oraz dobrze wypracowana sieć kontaktów na linii władze miasta – przedsiębiorstwa – uczelnie wyższe, były głównymi czynnikami decydującymi o umiejscowieniu oddziału. Każdego roku na tym rynku pojawia się niemalże 1 000 nowych specjalistów IT, gotowych do podjęcia pracy. Dziś Capgemini w Lublinie zatrudnia 100 osób pracujących w ośmiu językach. W najbliższych miesiącach oddział ma podwoić swoje szeregi, a docelowo będzie zatrudniać 400 osób – dlatego już teraz powiększa swoją przestrzeń biurową.

Popyt na usługi IT świadczone z Polski przez Capgemini stale i dynamicznie rośnie co powoduje potrzebę prowadzenia aktywnych działań rekrutacyjnych. Dynamiczny wzrost stawia przed firmą nowe wymagania – aby przyciągnąć wartościowych kandydatów, potrzebne są coraz to nowsze rozwiązania pozwalające zainteresować i zatrzymać kandydata. Obecnie w lubelskim oddziale Capgemini pracuje 100 osób, a zespół w najbliższych miesiącach powiększy się dwukrotnie. Specjaliści z lubelskiego oddziału Cloud Infrastructure Services na co dzień pracują aż w ośmiu językach, wśród których najpopularniejszymi są angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. Przygotowując się na zachodzące zmiany i wzrosty kadrowe, firma powiększy swoją przestrzeń biurową w Lublinie do 2600 mkw.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl