Capgemini stawia na Gdańsk. Firma zatrudni 1000 pracowników

Obecnie Capgemini jest w trakcie pierwszych rekrutacji. Docelowo w centrum pracę znajdzie ok.1000 osób.

Pierwszym klientem, z którym będzie współpracować Capegemini w Gdańsku, jest Kuehne+Nagel.

Na Pomorzu firma skupi się na projektach webowych realizowanych w systemie Agile i DevOps.

Jak podkreślają przedstawiciele Capgemini, firma zdecydowała się na wejście do Trójmiasta z uwagi na jego prężny rozwój jako ośrodka IT, co pokazują zarówno raporty zewnętrzne, jak i analizy prowadzone przez organizację. Ekspansja na północ kraju wiąże się także z planami firmy dotyczącymi hybrydowego modelu pracy. Dla organizacji ważne jest, by pracownicy nie musieli pracować w pełni zdalnie i mieli możliwość zarówno pracy z domu, jak i przychodzenia do biura. Z tego powodu istotne jest wkraczanie na rynki, gdzie dostępni są specjaliści z dziedzin, w których działa firma, aby zatrudniane osoby mogły pracować w preferowanym przez organizację trybie. Taką filozofię zastosowano w Gdańsku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To, co będzie odróżniało nowy oddział od pozostałych istniejących już centrów Capgemini to skupienie na technologiach webowych w Agile i DevOps – będziemy budować nowy oddział w duchu wartości agile również poza projektami - mówi Jerzy Szwarc, Head Portfolio NSC w Capgemini Polska.

- Na początku skupimy się na specjalizacji, a w kolejnych latach postawimy na dynamiczny rozwój, dywersyfikując zarówno projekty, jak i klientów oraz wzbogacając nasze zespoły o nowe talenty. Bardzo ważne jest dla nas, by pracownicy mieli odpowiedzialność i wpływ na projekty oraz na budowanie nowego centrum – dodaje Jerzy Szwarc.

W pierwszych miesiącach działalności, gdański oddział Capgemini Polska będzie obsługiwał trzech strategicznych klientów, wśród których znajdą się projekty zarówno globalne, jak i krajowe. Docelowo centrum ma się rozwijać bardzo dynamicznie, zwiększając liczbę klientów oraz powiększając zespół do ok. 1000 pracowników w perspektywie trzech lat.

Pierwszym klientem, z którym będziemy współpracować z ramienia nowego centrum Capgemini będzie Kuehne+Nagel, jedna z wiodących światowych firm logistycznych z silną pozycją rynkową w sektorze frachtu morskiego, lotniczego, przewozów lądowych, a także logistyki kontraktowej, która skoncentrowana jest na zintegrowanych rozwiązaniach logistycznych.

Pomorze skutecznie przyciąga nowych inwestorów m.in. dzięki dobrze rozwijającej się współpracy pomiędzy sektorami. To niezbędny warunek do tworzenia sprzyjającego otoczenia dla nowoczesnego biznesu, rozwoju produktów i usług jutra - mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Obecnie Capgemini jest w trakcie rekrutacji pierwszych osób, które zasilą szeregi nowego oddziału. Wśród kandydatów poszukiwane są osoby znające wcześniej wspomniane technologie: Java, .NET, Angular, React oraz posługujące się językiem angielskim.