Capgemini stawia na hybrydę. Przeprowadzka do nowej siedziby w Krakowie

Krakowski oddział Capgemini Polska rozwija hybrydowe środowisko pracy i przenosi się do nowej powierzchni biurowej.

W kompleksie Fabryczna Office Park firma zajmie ponad 13,5 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Ten model zaoferuje pracownikom odmienne podejście do kultury pracy, w nowoczesnym biurze, stworzonym na miarę naszych czasów.

Pierwsze zespoły zostaną relokowane na przełomie I i II kwartału 2023 roku. W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowe biuro krakowskiego oddziału Capgemini zostanie zaprojektowane we współpracy z architektami z całego świata, tak aby zapewniło jak największy komfort pracy.

Podążając za zachodzącymi na świecie zmianami i nowo wykształconymi trendami, które redefiniują kulturę zespołową, zdecydowaliśmy się wybrać Fabryczna Office Park na siedzibę naszego nowego biura w Krakowie. Kompleks zlokalizowany przy Alei Pokoju oferuje wysokiej klasy środowisko pracy z atrakcyjnymi udogodnieniami. Konsolidacja krakowskich biur pozwoli nam na bliższą i przyjemniejszą współpracę w całej firmie – mówi Ewa Gołębiewska, Przewodnicząca Zarządu, wiceprezes, dyrektor HR w Capgemini Polska.

– Nasze nowe centrum będzie mieścić się w nowoczesnym i ekologicznym kompleksie, pełnym udogodnień, takich jak m.in. różnorodne stanowiska pracy z ergonomicznym wyposażeniem (np. 100 proc. elektrycznych biurek), atrakcyjne otoczenie, oznaczające nie tylko dostępność sklepów, restauracji czy centrów fitness w samym kompleksie, ale także bliskość centrum Krakowa i innych ważnych punktów na mapie naszego miasta. Współdzielone przestrzenie sprzyjać będą integracji zespołowej, tak ważnej w czasach, kiedy dużą część obowiązków wykonujemy zdalnie – dodaje Ewa Gołębiewska.

Fabryczna Office Park

Do nowego kompleksu biurowego Fabryczna Office Park przy Alei Pokoju pracownicy dotrą w łatwy sposób, korzystając z komunikacji miejskiej – w okolicy znajduje się 8 linii tramwajowych i 4 linie autobusowe. Dodatkowo budynek przystosowany jest do potrzeb osób podróżujących samochodami, motocyklami i rowerami – posiada wiele miejsc parkingowych, 100 punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz alternatywny parking w pobliżu.

Kompleks biurowy Fabryczna Office Park, w którym znajdą się biura Capgemini Polska, będzie posiadać certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding – kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, kompleks dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, zwiększając komfort i produktywność miejsca. Pierwszy etap Fabryczna Office Park (budynki B1, B2 i B3) uzyskał certyfikat BREEAM Post Construction Stage z najwyższym możliwym wynikiem na poziomie Outstanding.

- Ogromnie się cieszymy, że kolejna globalna firma dołączyła do naszego kompleksu biurowego Fabryczna Office Park. Wierzymy, że nasz omnifunkcyjny projekt Fabryczna City wraz z biurową częścią Fabryczna Office Park spełni oczekiwania naszego nowego najemcy. Na chwilę obecną inwestycja oferuje już cały wachlarz udogodnień dla najemców i ich pracowników, a mam na myśli takie udogodnienia jak czterogwiazdkowy hotel Mercure Kraków Fabryczna City z przeszło dwustoma pokojami hotelowymi, Gastro Miasto Fabryczna 13 z licznymi konceptami gastronomicznymi, centrum sportowe z pełnowymiarowym basenem, nowocześnie wyposażoną siłownią i fitnessem, grotą solną i saunami, duży sklep spożywczy, przedszkole, placówka bankowa, kantyna i wiele innych. W niedalekiej przyszłości do tych atrakcji dołączy również muzeum wódki, centrum konferencyjne, a nawet paczkomat. Tworzymy komplementarną inwestycję, swojego rodzaju samowystarczalne „miasto w mieście”, które mamy nadzieję, odpowie na większość, jak nie wszystkie potrzeby najemców i ich pracowników – wyjaśnia Stanisław Łukasik, właściciel Grupy INTER-BUD.

- Capgemini było pierwszą firmą, jaka zgłosiła się do nas w czasach pandemii z komplementarnym pomysłem na nową rzeczywistość i nową jakość biura. Jest to godne uznania z uwagi na wymagające czasy i niepewną przyszłość. W takich momentach potrzebni są ludzie, którzy potrafią z odwagą znaleźć rozwiązanie nie tylko na bieżącą sytuację, ale również odpowiadające potrzebom przyszłości. Myślę, że to wszystko udało się Capgemini zrealizować decydując się na naszą inwestycję. Od samego początku jest to niesamowicie absorbujący projekt, który mam nadzieję przyniesie najemcy oraz jego pracownikom dużą wartość dodaną, ale przede wszystkim wpłynie korzystnie zarówno na work-life balance jak i subiektywne odczucie poziomu szczęścia – dodaje Przemysław Łukasik wiceprezes Grupy INTER-BUD.

Praca krakowskiego oddziału Capgemini nad projektem relokacji swojej głównej siedziby jest odzwierciedleniem odejścia firmy od tradycyjnego modelu środowiska pracy do nowego elastycznego modelu wysokowydajnego. - Przejście to dodatkowo umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni nieruchomości zajmowanej przez firmę. Pracownicy obecni będą w wyjątkowej lokalizacji w samym sercu Krakowa, gdzie do ich dyspozycji będzie wiele udogodnień. Wierzymy, że nowe przestrzenie zapewnią komfort ich pracy poprzez m.in. utrzymywanie niskiego poziomu hałasu, optymalnego dostępu do światła dziennego dla każdego użytkownika budynku, czy nadanie możliwości indywidualnego sterowania klimatyzacją, co wydaje się błahe, lecz w rzeczywistości jest bardzo często podejmowanym przez pracowników tematem. Nie mniej ważnym czynnikiem wpływającym na komfort pracowników jest wyjątkowo bogata oferta atrakcji dostępnych w bezpośrednim otoczeniu. Biuro jako miejsce pracy oraz miejsce spotkań pomoże najemcy w codziennym funkcjonowaniu w zredefiniowanej kulturze pracy – komentuje Michał Galimski z Cushman & Wakefield.

Capgemini korzystało w tej transakcji z doradztwa Cushman&Wakefield oraz DLA Piper, zaś INTER-BUD korzystał ze wsparcia kancelarii prawnej act BSWW legal&tax.