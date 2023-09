Capital Park szykuje nową inwestycję w Katowicach. - To będzie miasto w mieście - mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu, dyrektorka operacyjna Grupa Capital Park.

W Polsce przybywa projektów mixed use.

Szacuje się, że do końca 2024 roku ich liczba wzrośnie aż o jedną trzecią.

Trend wzmacnia wzrost świadomości ekologicznej i idea współdzielenia.

Projekty mixed use często powstają w centrach dużych miast.

Dlatego Capital Park szykuje nową inwestycję w Katowicach. Powstanie miasto w mieście.

Inwestycja Capital Park w Katowicach powstanie na około 44 ha w centrum miasta.

- Projekty mixed use to przyszłość rynku nieruchomości. Wszyscy dojrzeliśmy do tego, że monokultura i obiekty, które nie mają wymieszanych funkcji, nie są odporne na turbulencje i rynkowe zmiany - powiedziała Kinga Nowakowska, członkini zarządu, dyrektorka operacyjna Grupa Capital Park.

Projekty mixed use łączą w sobie wiele współzależnych funkcji. W nowoczesnych obiektach, które rosną jak grzyby po deszczu w całej Polsce, znajdziemy mieszkania, biura, liczne usługi i miejsca rozrywki.

Projekty mixed use doskonale wpisują się w idee miast 15-minutowych. Ich celem jest stworzenie przyjaznego sąsiedztwa, w którym ludzie mogą zaspokoić wszystkie codzienne potrzeby bez konieczności przemieszczenia się na duże odległości.

Takie współistnienie różnych przestrzeni stwarza jej użytkownikom ogromny komfort, gdyż ułatwia codzienność i znacząco oszczędza czas. Tylko mieszanie funkcji gwarantuje sukces inwestycji - wyjaśnia Kinga Nowakowska.

Ekspertka dodaje, że w Polsce projekty mixed use są bardzo potrzebne. Budowa tego typu projektów odgrywa ważną rolę w procesie unowocześniania zaniedbanych dotąd i zapomnianych fragmentów miast.

Capital Park szykuje ogromny projekt w Katowicach

Capital Park pracuje aktualnie nad kolejnym miastotwórczym projektem - tym razem na terenie Katowic. Inwestycja zajmie około 44 ha w samym centrum miasta.

- Będziemy budować miasto. Powstaną wszystkie możliwe funkcje. Mamy nadzieję mieć bardzo dużą różnorodność najemców. To przedsięwzięcie, które nas pochłonie na najbliższe lata - wyjaśnia Kinga Nowakowska.

Flagowym obiektem Grupy Capital Park jest inwestycja Fabryka Norbina. Obiekt zajmuje 2 ha terenu na warszawskiej Woli. Obszar, który przez lata był zaniedbaną perłą poprzemysłowej architektury przekształcił się w nową część miasta z biurami, sklepami, kinem, muzeum, restauracjami i kawiarniami.

- Fabrykę Norbina odwiedza miesięcznie ponad 2 mln osób. Słyszymy tylko miłe słowa - dodała Kinga Nowakowska.

