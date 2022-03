Capital Park podsumowuje 2021 rok i prezentuje pierwszy raport dot. zrównoważonego rozwoju

Grupa Capital Park podsumowała swoje działania w 2021 roku.

W ubiegłym roku pozwolenie na użytkowanie uzyskał główny projekt grupy - rewitalizacja Fabryki Norblina. Wśród najemców inwestycji są m.in. Grupa Allegro i Food Town.

Grupa prowadziła także działania inwestycyjne m.in. w innych lokalizacjach Warszawy, Katowicach i Gdańsku.

Capital Park pozostaje też aktywna w obszarze ESG, tworząc obiekty z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Po 46 miesiącach intensywnych prac budowlanych oraz konserwatorsko-restauratorskich, mimo trwającej pandemii została ukończona rewitalizacja Fabryki Norblina – flagowego projektu w portfolio Grupy Capital Park.

Flagowa inwestycja grupy

W sierpniu 2021 roku kompleks o łącznej powierzchni ponad 65 tys. mkw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W grudniu 2021 roku zakończyła się komercjalizacja jego powierzchni biurowej. Natomiast poziom wynajmu przestrzeni przeznaczonej na rozrywkę, kulturę, gastronomię, handel i usługi wynosi 88 proc.

Wśród najemców Fabryki Norblina znajdują się m.in. Grupa Allegro, Globalne Centrum Usług Biznesowych Japan Tobacco International, SEB Bank, BioBazar, kino KinoGram, Food Town, Piano Bar. W najbliższych dniach i tygodniach swoich gości powitają także galeria Art Box Experience, Apple Muzeum Polska, a także lokale handlowe, usługowe i restauracje oraz klub OrangeTheory Fitness.

Inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Katowicach

W 2021 roku Grupa Capital Park prowadziła również prace związane z działalnością inwestycyjną. Sprzedała dwie nieruchomości: Eurocentrum Hotel i Rezydencje – projekt mieszkaniowo-hotelowy zlokalizowany przy Alejach Jerozolimskich w sąsiedztwie Eurocentrum Office Complex oraz zespół lokali handlowo-usługowych przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. Transakcje wygenerowały łączne wpływy brutto na poziomie 121,8 mln zł, a ceny uzyskane w obu przypadkach przewyższały wartości księgowe tych inwestycji. Do procesu sprzedaży został przygotowany w pełni ustabilizowany i w 100 procentach wynajęty Royal Wilanów.

- Przed nami kolejne projekty, nad którymi intensywnie pracowaliśmy w minionym roku. Polski Hak w Gdańsku to jedna z najbardziej prestiżowych obecnie lokalizacji w sercu Trójmiasta, na cyplu, w malowniczym otoczeniu ujścia Motławy do Martwej Wisły. Projekt zakłada zabudowę mieszkaniową z funkcjami handlowo-usługowymi na parterach budynków - zapowiada Marcin Juszczyk, członek zarządu, CIO / CFO w Grupie Capital Park.

- Z kolei Nowy Wełnowiec, w którym jesteśmy partnerem strategicznym to wielofunkcyjna i ekologiczna dzielnica, która powstanie w północnej części Katowic, a także na terenie Siemianowic Śląskich. Pohutniczy obszar o powierzchni 43 ha zostanie zrekultywowany, zrewitalizowany i przywrócony miastu. Obecnie trwają prace nad finalizacją tych transakcji wraz z podpisywaniem umów joint venture z właścicielami gruntów oraz z inwestorami finansowymi. W przygotowaniu są także inwestycje w Warszawie, Szczecinie i Kołobrzegu, wszystkie z dominującą funkcją mieszkaniową – wymienia Marcin Juszczyk.

Stabilna sytuacja finansowa

Przychody operacyjne grupy w 2021 roku wyniosły 65,4 mln zł i były o 14 proc. wyższe w porównaniu do wyniku za 2020 rok. Firma wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 245,6 mln zł. Aktualizacja wartości nieruchomości w kwocie 274 mln zł (z wyłączeniem wpływu kursu walutowego) miała pozytywny wpływ na wycenę nieruchomości inwestycyjnych Grupy. Jest to 31-procentowy wzrost wartości portfela inwestycyjnego do poziomu ponad 2,6 mld złotych. Saldo środków pieniężnych Grupy na koniec 2021 roku wyniosło 172 mln zł, a poziom zadłużenia netto do aktywów jedynie 34 proc.

Działalność grupy w obszarze ESG

Capital Park po raz pierwszy prezentuje także swój Raport Zrównoważonego Rozwoju, który w mierzalny sposób podsumowuje działania Grupy z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) na rzecz szerokiego grona interesariuszy.

- Aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego od początku istnienia grupy były ważne w naszej działalności i miały wpływ na realizowaną strategię. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy stworzyliśmy raport podsumowujący nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu, dyrektor operacyjna odpowiedzialna m.in. za kwestie ESG w Grupie Capital Park.

- Wszystkie nasze projekty powstają z poszanowaniem środowiska i przyczyniają się do dobrostanu użytkowników danego obiektu: najemców, partnerów biznesowych, klientów, gości czy okolicznych mieszkańców. Naszym priorytetem jest edukowanie i budowanie wokół naszych inwestycji społeczności, której zależy na ochronie środowiska i której nie są obojętne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Podejście do realizacji inwestycji, a także świadomość najemców czy instytucji finansowych zmieniła się na przestrzeni lat. Teraz nikt nie wyobraża sobie budynku komercyjnego bez zielonego certyfikatu. A jeszcze kilka lat temu, gdy budowaliśmy Eurocentrum Office Complex, spotykaliśmy się z głosami zdziwienia, że biurowiec na etapie projektu posiadał już certyfikację. Uważano, że nie jest to wymóg konieczny. My mieliśmy silne przekonanie, że to jest właśnie przyszłość i staliśmy się liderem tych zmian – dodaje Nowakowska.

Raport zawiera informacje na temat kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych, prawnych oraz etycznych. Grupa prezentuje ponadto aspekty związane ze swoją działalnością z lokalnymi społecznościami oraz wpływem swoich inwestycji na miasta, a także podsumuje wyniki finansowe za 2021 rok.