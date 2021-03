Capital Park przygotowany na inwestycje i potencjalne akwizycje

Zarząd Grupy Capital Park podsumował 2020 rok i skomentował wyniki w liście adresowanym do inwestorów.

Pomimo pandemii Capital Park intensywnie pracował przy największej inwestycji – Fabryce Norblina.

Rok 2020 w Capital Park był udany pod względem liczby zawartych umów najmu, przede wszystkim w projektach biurowych.

"Dzięki zdrowej pozycji bilansowej i gotówkowej powstałej w wyniku sprzedaży pod koniec 2019 roku jednego z naszych flagowych projektów – Eurocentrum Office Complex oraz strukturze naszego portfela projektów nieruchomościowych i odpowiedniemu zarządzaniu kryzysowemu, wpływ pandemii na Grupę był relatywnie niski" - pisze zarząd w liście do inwestorów.

Biura się bronią

Na tle innych obiektów zarządzanych przez Capital Park w najlepszej sytuacji były biura.

"Odnotowaliśmy wprawdzie w tym segmencie spadek przychodów, który wyniósł kilka procent w ujęciu pieniężnym, ale dotyczył on przede wszystkim tych najemców, którzy biznesowo powiązani są z handlem. W czasie kryzysu bardzo dobrze sprawdziły się obiekty wielofunkcyjne. Dla przykładu Royal Wilanów, w którym około 25,7 tys. mkw. stanowią biura, a ponad 11 tys. mkw. powierzchnia gastronomiczna i handlowo-usługowa, spadki przychodów w żadnym z miesięcy nie przekroczyły 30 proc. W okresach, w których rząd znosił obostrzenia przestrzeń publiczna na nowo odżywała, lokale handlowe i gastronomiczne odzyskiwały swoich klientów, podczas gdy w większości biur na przykład na Mokotowie przez cały ten czas zamknięte były kantyny, a biura świeciły pustkami. Między innymi dzięki wzrostowi znaczenia lokalizacji poza ścisłym centrum miasta udało nam się także podpisać nowe umowy najmu i na dziś mimo pandemii Royal Wilanów jest w pełni skomercjalizowany" - napisano.

Trudne dni w hotelach i centrach handlowych

"Jedną z najbardziej poszkodowanych branż w wyniku pandemii pozostaje sektor hotelowy co obrazuje ubiegłoroczna znaczna utrata dochodów naszego hotelu Hampton by Hilton Old Town Gdańsk. Z kolei nasze obiekty handlowe to przede wszystkim centra typu convenience, które w trakcie okresowych lockdownów w dużej mierze funkcjonowały. To obiekty praktycznie bez części wspólnych z lokalami, do których wejścia są bezpośrednio z parkingu zewnętrznego – i przez to są relatywnie bezpieczne" - czytam w liście.

