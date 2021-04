Carbon Tower we Wrocławiu z nowym najemcą

Selsey wprowadza się do Carbon Tower we Wrocławiu. Ten jeden z największych w Polsce sprzedawców mebli i dekoracji zajmie łącznie 930 mkw. powierzchni. To oznacza, że biurowiec Cavatina Holding został już w 80 proc. skomercjalizowany.

Nowy najemca wybierając powierzchnię dla swojej firmy, kierował się między innymi bardzo dobrą lokalizacją Carbon Tower, zapewniającą pracownikom i klientom wygodny dojazd.

- Każdy dzień to nowe wyzwanie, czasem nawet jeszcze nieznane. Zdaję sobie sprawę, że dobrze skomunikowane biuro to klucz do udanej współpracy. Ludzie, którzy tworzą Selsey realizują wspólny cel i chcą być blisko siebie, dlatego szukałem przestrzeni sprzyjającej bezpiecznej interakcji pracowników. Zależy mi na tym, by nowe biuro napędzało przemianę naszej kultury pracy w kierunku wymiany wiedzy, inspiracji, uczenia się od siebie nawzajem, a także prezentacji Selsey w nowoczesnej odsłonie - mówi Mirosław Mikołajczak, CEO Selsey.

Stąd duże znaczenie miał także wygląd budynku – wyróżniająca się bryła architektoniczna, co doskonale wpisuje się w prezencję klienta zajmującego się sprzedażą designerskich mebli i wyposażenia wnętrz. Selsey zajmie XI piętro biurowca, a także przestrzenie na parterze.

- Bardzo nam miło, że firma z Wrocławia szukając nowej lokalizacji dla swojego biznesu zagościła we wnętrzach Carbon Tower, doceniając zalety tego obiektu. W Cavatina Holding zależy nam, aby nasze inwestycje wyróżniały się nie tylko jakością architektury, wykonania, czy doskonałą lokalizacją. Staramy się bardzo elastycznie podchodzić do rozmów z najemcami, a także dzięki kompetencjom projektowym i wykonawczym kompleksowo pomagać w przygotowaniu powierzchni do indywidualnych potrzeb firmy - komentuje Bartosz Mach, Leasing Manager - Wroclaw, Cavatina Holding.

19 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej Carbon Tower zlokalizowane jest przy ul. Fabrycznej w bardzo dobrze skomunikowanej, biznesowej dzielnicy Wrocławia. W pobliżu znajdują się główne węzły komunikacyjne miasta, ul. Legnicka i obwodnica (autostrada A8), oraz lotnisko. Ten nowoczesny biurowiec klasy A posiada 15 kondygnacji, infrastrukturę rowerową, przedszkole, biura serwisowane Quickwork oraz placówkę medyczną. Obiekt spełnia wysokie standardy ekologiczności potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie Very Good.

