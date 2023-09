CAT LC Polska firma specjalizująca się w transporcie międzynarodowym oraz dystrybucji krajowej wynajęła powierzchnię biurową w budynku Silesia Star w Katowicach.

CAT LC Polska rozwija swoje struktury w regionie aglomeracji śląskiej

CAT LC Polska oferuje usługi z zakresu transportu międzynarodowego, dystrybucji krajowej oraz obsługi samochodów osobowych i dostawczych.

Firma jest cześcią francuskiej spółki Groupe CAT i działa w Polsce od 1993 roku. Firma jest reprezentowana przez kilka spółek zajmujących się działalnością o różnym charakterze, jednak wszystkie skupione są na branży automotive.

Aktualnie CAT LC Polska rozwija swoje struktury w regionie aglomeracji śląskiej i na swoją siedzibę firma wybrała katowicki biurowiec Silesia Star – wynajmując 1300 mkw. na 1 piętrze, w budynku A. Najemca wprowadzi się do nowego biura w październiku.

Umowa najmu w Silesia Star dowodzi, że świetnie zlokalizowane, rozpoznawalne budynki biurowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem najemców. Wynajęcie biura przez spółkę CAT LC Polska, to dowód na to, że nasz budynek niezmiennie spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem jakości wykonania, zarządzania, jak i doskonałej lokalizacji nie tylko dla dotychczasowych, ale i nowych najemców. Katowice z roku na rok umacniają swoją pozycję na biznesowej mapie Polski, a Silesia Star jest miejscem spełniającym najwyższe oczekiwania i potrzeby firm oraz ich pracowników jednocześnie sprzyjając rozwojowi ich biznesu – mówi Magdalena Mikula, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

Silesia Star znajduje się w portfelu Globalworth od lipca 2019 roku. To jeden z najciekawszych projektów biurowych na mapie Katowic, autorstwa renomowanej pracowni Kuryłowicz & Associates. Kompleks składa się z dwóch ośmiokondygnacyjnych budynków o powierzchni najmu ponad 29 tys. mkw. Nieruchomość zlokalizowana jest w samym centrum miasta, przy ulicy Uniwersyteckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, Strefy Kultury i Uniwersytetu Śląskiego. Do dyspozycji najemców jest prawie 200 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowe około 250 na poziomie gruntu, co jest wyjątkowym wskaźnikiem na katowickim rynku biurowym. Potwierdzeniem zielonego i zrównoważonego charakteru budynku jest certyfikat BREEAM na poziomie Excellent oraz rating WELL Health & Safety 2022.

