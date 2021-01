Cavatina bije rekordy i nie zamierza zwolnić tempa

Firma posiada obecnie portfel projektów komercyjnych o wielkości 0,5 mln mkw. i w ciągu kolejnych 5 lat zamierza tę liczbę podwoić.

Rok 2020 zweryfikował kondycję biznesową wielu firm, a dla całego sektora nieruchomości był czasem wielkich wyzwań. Cavatina Holding jest jednak przykładem firmy odpornej na trudności i zdolnej odpowiedzieć na wyzwania – 2020 r. był bowiem dla niej rokiem rekordowym.

Jak wynika z danych JLL, w ciągu pierwszych 3 kwartałów ubiegłego roku zrealizowano na rynku biurowym w Polsce transakcje o wartości ponad 1,54 mld euro. Umowy sprzedaży projektów Cavatiny miały trzynastoprocentowy udział w całkowitym wolumenie inwestycyjnym w polskim sektorze biurowym. W czerwcu poinformowano o zakupie przez fundusze należące do Apollo-Rida Poland budynków A, B i C w ramach kompleksu Equal Business Park w Krakowie, zrealizowanego przez Cavatina Holding. Jak podała firma JLL, doradzająca kupującemu, transakcja ta znalazła się w historycznym gronie dziesięciu największych umów sprzedaży obiektów biurowych poza Warszawą. We wrześniu właścicielem 65 proc. biurowca Chmielna 89 został fundusz zarządzany przez Madison International Realty.

Cavatina specjalizuje się w wielofunkcyjnych projektach typu mixed-use i jest bardzo aktywna na rynkach regionalnych. Wierząc w ich potencjał swoje działania prowadzi dziś, poza Warszawą, w Bielsko-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Realizacja wielofunkcyjnych, otwartych na miasta i ich społeczności, bardzo dobrze zlokalizowanych obiektów, z rozbudowaną funkcją mieszkalną jest receptą Cavatiny na biznes. Dobrym przykładem takiego podejścia jest podpisana pod koniec grudnia z ING Tech Poland umowa najmu ponad 16,6 tys. mkw. w kompleksie Global Office Park w Katowicach, która jest jedną z największych transakcji tego typu przeprowadzonych w minionym roku.



- Stawiamy na miastotwórcze inwestycje, które łączą mieszkania, biura, usługi i kulturę, ponieważ są one lepiej zaprojektowane, poprawiają funkcjonowanie miasta oraz są bardzo dobrze przyjmowane przez lokalne społeczności. Pamiętając o wyzwaniach tego roku, chcemy, żeby realizowane przez nas projekty wyróżniały się jakością architektury i uwzględniały rozwiązania gwarantujące podwyższony standard bezpieczeństwa - mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu w Cavatina Holding.