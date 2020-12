Cavatina Hall w Bielsku-Białej przyciągnęła amerykańską firmę IT

Cavatina Hall to pierwszy obiekt biurowy klasy A w Bielsku-Białej, zrealizowany przez Cavatina Holding. Oryginalna, futurystyczna bryła łączy w sobie funkcje usługowo-biurowe z widowiskową salą koncertową, zaprojektowaną we współpracy ze światowymi specjalistami w dziedzinie akustyki.

W październiku 2020 r. inwestycja Cavatina Hall uzyskała pozwolenie na użytkowanie części biurowej, dając do dyspozycji swoim najemcom ponad 9000 mkw. nowoczesnej powierzchni. Obiekt wyposażono w szereg udogodnień takich jak kantyna, przestrzeń dedykowaną rowerzystom, 200 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz zielone tarasy, z których rozpościera się widok na panoramę gór.

Jednym z najemców budynku została amerykańska firma świadcząca usługi informatyczne Ellie Mae Poland. Firma dostarcza technologię opartą na chmurze, dla potrzeb amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych wspierając kredytodawców na każdym etapie procesu kredytowego. Oddział firmy w Bielsku-Białej będzie głównym Centrum Operacyjnym w Polsce. Ellie Mae na swoje potrzeby wynajęła 2000 mkw., zajmując całą powierzchnię drugiego piętra w biurowcu Cavatina Hall.

- Ellie Mae z entuzjazmem oczekuje dalszego rozwoju działalności w Polsce. Jesteśmy dumni z możliwości dostarczania na rynek przełomowych innowacji opartych na Machine Learning i sztucznej inteligencji. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza firma była przyjaznym miejscem pracy, z czego znana jest już od kilku lat w naszych pozostałych lokalizacjach. Dlatego też, podejmując decyzję o nowej siedzibie dla naszego zespołu w Polsce wzięliśmy pod uwagę unikatowy obiekt Cavatina Hall i jego świetną lokalizację z łatwym dostępem do komunikacji publicznej oraz wysoką jakość oferowanych powierzchni. Ten prestiżowy i wyjątkowy budynek będzie doskonałym miejscem do pracy dla zespołu Ellie Mae, a także zapowiedzią rozwoju naszej firmy w Bielsku-Białej - jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w południowej Polsce. Wierzymy, że potencjał miasta jest ogromny i spodziewamy się, że do Ellie Mae dołączy jeszcze niejeden wielki talent w dziedzinie technologii. - mówi Beata Mojżesz, Office Manager & HR Business Partner w Ellie Mae Poland.

Obecność firmy Ellie Mae z pewnością w dużym stopniu wpłynie na aktywizację sektora branży IT na terenie Bielska-Białej.

Projekt Cavatina Hall, zlokalizowany u zbiegu ulic Dworkowej i Sempołowskiej jest pierwszym

w mieście biurowcem klasy A dostarczającym najwyższej jakości powierzchnie biurowe, dbającym jednocześnie o komfort i potrzeby najemców. Deweloper prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy dotyczące wynajmu pozostałej dostępnej powierzchni w części biurowej Cavatina Hall.