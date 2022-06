Cavatina Holding idzie na rynek po 40 mln zł

Zarząd Cavatina Holding S.A., jednego z największych polskich deweloperów biurowych, zdecydował o rozpoczęciu emisji obligacji o wartości do 40 mln zł.

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc.

Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 6 czerwca i potrwają do 21 czerwca.

Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy przyjmują również Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BDM i Noble Securities.

Cavatina Holding S.A. konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania. Zeszłoroczna emisja akcji, poprzednie emisje obligacji oraz różnorodne finansowanie bankowe pozwalają nam optymalnie zabezpieczyć realizowane projekty i dynamicznie rozwijać naszą działalność - mówi Daniel Draga, wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

- Tylko w tym roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dwóch kolejnych projektów – Global Office Park w Katowicach i drugiego budynku Palio Office Park. Tym razem zdecydowaliśmy się zaoferować obligacje, z których chcemy pozyskać 40 mln zł na dalszy rozwój - dodaje.

Cavatina Holding S.A. w ramach serii P2022B oferuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem Cavatina sp. z o.o. Emisja do 40 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. i stanowi drugi etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł.

Pierwsza emisja w ramach tego programu w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r. została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r.

Funkcję oferującego będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. W dniach 6-21 czerwca 2022 r. inwestorzy mogą składać zapisy również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Dzień przydziału obligacji przewidziany jest na 27 czerwca 2022 r., a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu 2022 r. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 24 czerwca 2022 r., a biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 31 maja 2022 r., który wyniósł 6,79 proc. łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6 proc. wyniosłoby 12,79 proc. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji.