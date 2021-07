Cavatina Holding ma ambitne plany. Debiut na GPW przyspieszy ich realizację

Czy wejście na GPW przyspieszy rozwój Cavatina Holding? I w jaki sposób deweloper wykorzysta pozyskany kapitał? - Nasze projekty realizujemy zgodnie z założonym harmonogramem i jesteśmy głównym kandydatem do stania się beneficjentem bardzo prawdopodobnej luki podażowej na rynku biurowym - mówi Łukasz Zarębski, Head of Marketing Grupy Cavatina Holding.

Cavatina Holding rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Deweloper zamierza wyemitować łącznie nie więcej niż 7,5 miliona akcji i pozyskać z emisji 375 mln zł.

- Oferta i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy Cavatina Holding. Emisja akcji i obecność na giełdzie daje Grupie dostęp do kapitału, który w efektywny sposób może zostać wykorzystany do rozwoju prowadzonej działalności - mówi Łukasz Zarębski, Head of Marketing Grupy Cavatina Holding. - Myślimy przede wszystkim o dalszym rozwoju; nasze projekty realizujemy zgodnie z założonym harmonogramem i jesteśmy głównym kandydatem do stania się beneficjentem bardzo prawdopodobnej luki podażowej na rynku biurowym, która może powstać na skutek wstrzymania przez część deweloperów rozpoczęcia nowych inwestycji w trakcie pandemii.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z emisji? - Naszym celem jest pozyskanie środków na rozwój działalności Grupy Cavatina Holding, czyli zakup nieruchomości gruntowych oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych - mówi Łukasz Zarębski.

Jak zapewnia ekspert Cavatina Holding, realizacja tych zamierzeń przybliży dewelopera do strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln mkw. portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych (zabezpieczonych, tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).

Zobacz szczegóły dotyczące giełdowego debiutu Grupy Cavatina Holding

Harmonogram oferty

· 1 lipca – publikacja prospektu emisyjnego

· Do 2 lipca – publikacja ceny maksymalnej

· 1-8 lipca – bookbuilding wśród inwestorów instytucjonalnych

· 5-8 lipca – przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów detalicznych

· 8 lipca – ustalenie ceny emisyjnej

· 9-13 lipca – przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

· 15 lipca – przydział akcji

· Około dwa tygodnie od przydziału akcji – planowany debiut na GPW

