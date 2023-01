Quorum to największy projekt mixed-use we Wrocławiu, na który składać się będzie pięć budynków o różnych funkcjach – usługowej, biurowej i mieszkaniowej.

Trwają intensywne prace przy wieży biurowej oraz mieszkaniowej.

Cavatina Holding udostępniła nowy materiał video pokazujący postępy.

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, od lat inwestuje we Wrocławiu. Diamentum Office i Carbon Tower, to pierwsze projekty grupy Cavatina w stolicy Dolnego Śląska, które szybko zapełniły się najemcami. Teraz Cavatina planuje w ramach Quorum stworzyć nie tylko przestrzeń biurową czy mieszkalną, ale także strefę odpoczynku i rekreacji. Pierwszy biurowiec kompleksu został już oddany do użytku, a na terenie budowy trwają właśnie zaawansowane prace przy kolejnych etapach inwestycji.

Quorum to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji we Wrocławiu. Cavatina Holding w wyjątkowym miejscu, w centrum miasta nad Odrą tworzy unikatowy kompleks, w którym znajdą się także przestrzenie handlowo-usługowe, restauracja oraz rekreacyjne – w tym na nowo budowana promenada nad rzeką.

Quorum D, pierwszy obiekt kompleksu został oddany do użytku w październiku 2022 r. Biurowiec uzyskał już także certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Budynek oferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych.

Deweloper nie zwalnia jednak tempa. W Quorum A postępują prace nad stanem surowym. Trwa wznoszenie konstrukcji żelbetowej na poziomie 7 kondygnacji. Od dwóch tygodni montowane są także rygle nośne fasady aluminiowo-szklanej od strony północnej i zachodniej. Z kolei na budynku B, który będzie drugim najwyższym we Wrocławiu, w ostatnim tygodniu grudnia budowniczy zakończyli stan surowy do poziomu +3.



To obiekt typu mixed-use, który składać się będzie z pięciu budynków o różnych funkcjach, między innymi usługowej, biurowej i mieszkaniowej co odpowiada na potrzeby rozwijającego się miasta i ich mieszkańców. Deweloper chce maksymalnie wykorzystać położenie obiektu i planuje w ramach inwestycji stworzyć bulwary nad rzeką mające stanowić strefę odpoczynku i rekreacji. Znajdą się w niej restauracje, kawiarnie z ogródkami i widokiem na rzekę.

Na czwartej kondygnacji – podium całego kompleksu – przewidziana jest powierzchnia przeznaczona na zielone tarasy. Patio znajdować się będzie między wieżami i będzie dostępne dla wszystkich odwiedzających.

W dolnych partiach obiektu znajdą się podziemne garaże i parkingi. W całym kompleksie przewidziano ok. 1,5 tys. miejsc dla samochodów. W podstawie Quorum zlokalizowane zostaną też lokale usługowe. Natomiast w jednej z wież znajdzie się 341 apartamentów. Będą to mieszkania o bardzo wysokim standardzie. Wyjątkowa lokalizacja, wysokie, dobrze doświetlone mieszkania i panoramiczne widoki to tylko niektóre zalety tego projektu. Mieszkania będą gotowe do zamieszkania jeszcze w 2023 r.





