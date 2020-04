Cavatina Holding: Palio Office Park rośnie w Gdańsku

Na terenie Stoczni Gdańskiej powstaje nowoczesny kompleks biurowo-usługowy Palio Office Park realizowany przez polskiego inwestora i dewelopera, Cavatina Holding. Jeszcze w tym roku pierwszy etap inwestycji, liczący 16 000 mkw., zostanie oddany do użytkowania.

Palio Office Park to zespół ośmiu budynków, zlokalizowany przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Gdańska – ulicy Jana z Kolna. To położenie, z bezpośrednim dostępem linii tramwajowej i SKM, zapewni przyszłym użytkownikom sprawny dojazd do każdej dzielnicy miasta i całego Trójmiasta.

Jak czytamy w informacji, kompleks wzbogaci lokalny rynek nieruchomości komercyjnych o niemal 90 000 mkw. powierzchni do pracy i rekreacji w otoczeniu wody i zieleni. Nowoczesna architektura budynków wpisze się w już istniejącą zabudowę terenów Stoczni Gdańskiej, a nowe biura i liczne usługi stworzą tutaj ekosystem dynamicznego miasta.

- Prace budowlane toczą się zgodnie z zakładanym harmonogramem. Aktualnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji – budynek A, o powierzchni ponad 16 000 mkw. Obiekt posiada już ukończoną konstrukcję żelbetową parteru i garażu podziemnego wraz z hydroizolacją oraz murowane ściany na wymienionych poziomach. Trwają prace budowlane piątej z ośmiu kondygnacji nadziemnych budynku – mówi Marta Gosz, kierownik budowy Palio Office Park, Cavatina Holding.

– Nasz gdański projekt Palio Office Park spotyka się z ogromnym zainteresowaniem najemców, w tym międzynarodowych korporacji. Powstające na naszych oczach nowe centrum kultury i biznesu na terenie Młodego Miasta przyciąga dużych graczy z Europy i Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza z sektorów: finansów, SSC i IT. W toku mamy kilka zaawansowanych procesów komercjalizacyjnych i wciąż spływają kolejne zapytania. Niedawno w gronie najemców powitaliśmy sieć Luppo Puppo, która otworzy swój pierwszy w Gdańsku żłobek i przedszkole w I etapie naszego kompleksu. Jest to istotne udogodnienie dla najemców oraz ich pracowników i na pewno nie ostatnie. Budynek A zostanie oddany do użytkowania jeszcze w tym roku – podkreśla Tomasz Zydorek, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

Dla zmotoryzowanych będzie dostępne ponad 270 miejsc parkingowych, natomiast dla miłośników dwóch kółek przewidziana jest rozbudowana infrastruktura rowerowa: miejsca postojowe dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów. Ponadto w kompleksie przewidziane są liczne lokale gastronomiczne i usługowe, oprócz żłobka i przedszkola, użytkownicy kompleksu będą mogli skorzystać z m.in.: kantyny, placówki medycznej, kawiarni, sklepu spożywczego itp.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, I etap kompleksu będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Ponadto Palio Office Park będzie ubiegał się o certyfikat WELL, który otrzymują budynki zapewniające najlepsze warunki dla zdrowia i komfortu ich użytkowników.