Cavatina Holding pozyskał najemców w pięciu miastach w I kw. 2022 roku

Nowi najemcy w pierwszym kwartale zdecydowali się wynająć w sumie aż 24,5 tys. mkw. GLA od Cavatina Holding.

Nowi najemcy wybrali inwestycje w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz Bielsku-Białej.

Cavatina Holding realizująca duże projekty biurowe oraz mixed-use, pomimo trwającej pandemii może zaliczyć 2021 r. do udanych – podpisała umowy najmu i przednajmu na ponad 40 tys. mkw. powierzchni biurowych. Zgodnie z prognozami od początku 2022 r. rozmowy z firmami nabrały jeszcze większego rozpędu. Nowi najemcy tylko w pierwszym kwartale zdecydowali się wynająć w sumie aż 24,5 tys. mkw. GLA.

- Miasta takie jak Kraków, Katowice czy Wrocław od lat prężnie się rozwijają przyciągając międzynarodowy kapitał i firmy, które znajdują tu wykwalifikowaną kadrę oraz solidnie przygotowaną infrastrukturę. Dobrze skomponowane, zrównoważone inwestycje Cavatina Holding w przemyślany sposób wpisują się w ewolucje tych miast i cieszą się uznaniem pośród firm z różnych sektorów w tym IT, usług dla biznesu oraz finansowych - mówi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

Zainteresowaniem ze strony najemców cieszą się zarówno już oddane do użytku biurowce takie jak Ocean Office Park A i Equal Business Park D w Krakowie czy Palio Office Park A w Gdańsku, jak i te będące w realizacji. Wynajem wież biurowych Global Office Park, w których najemcy pojawią się jeszcze w II kwartale 2022 r, przekroczył już 70 proc. Duże umowy najmu dotyczyły także budynków Quorum we Wrocławiu. Do grona najemców inwestycji Cavatina Holding przez trzy miesiące dołączyły między innymi: Artgeist, FLYR, Asseco czy centrum medyczne Pratia.



- Niezależnie od preferowanego modelu pracy – czy to stacjonarnego czy hybrydowego – pracodawcy traktują biuro jako ważny element budowania kultury organizacyjnej, przyciągania i utrzymania talentów. Jest to także idealne miejsce do kreatywnej pracy zespołowej, tworzenia nowych idei i generowania pomysłów. W Cavatina Holding dobrze to rozumiemy projektując obiekty wychodzące naprzeciw potrzebom firm. Nasze inwestycje takie, jak Global Office Park w Katowicach czy Quorum we Wrocławiu, cechuje nie tylko świetna lokalizacja i wysoka jakość proponowanych rozwiązań. Posiadając wewnętrzne kompetencje w zakresie projektowania i przygotowania biur, oferujemy kompleksowe i elastyczne podejście do każdej z firm. A najemcy to doceniają - tłumaczy Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

Cavatina Holding kontynuuje dynamiczny rozwój portfela inwestycji biurowych. W 2021 r. Grupa zakończyła realizację trzech projektów: Palio Office Park budynek A w Gdańsku, Ocean Office Park budynek A oraz Equal Business Park budynek D w Krakowie o łącznej powierzchni ponad 40 tys. mkw. Tymczasem już w I kwartale 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla dwóch wież w kompleksie Global Office Park (A1 i A2) w Katowicach o łącznej powierzchni ponad 55 tys. mkw. Deweloper jest w trakcie realizacji projektów o łącznej powierzchni ok. 170 tys. mkw.