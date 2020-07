Cavatina Holding wzmocniła zespół

Włodzimierz Kuczyński dołączył do Cavatina Holding z początkiem lipca obejmując stanowisko dyrektora technicznego.

Włodzimierz będzie odpowiedzialny za relacje z najemcami oraz koordynację i zarządzanie projektami fit-out.

Włodzimierz Kuczyński jest wszechstronnym Project/Asset Managerem, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami jak i portfelami nieruchomości w Polsce jak i za granicą.

W trakcie swojej drogi zawodowej pracował między innymi jako Regionalny Asset Manager zarządzający portfelem nieruchomości biurowych i szkół językowych w 39 krajach na Bliskim Wschodzie i Afryce w British Council, zarządzał projektami fit-out w budynkach biurowych należących do Deka Immobilien jak i WSRE, kierował zespołem nadzoru architektonicznego i fit-out Stadionu Ali bin Hamad Al-Attiyah Doha w Katarze, a także był zaangażowany w zarządzanie procesem projektowym jednej z największej inwestycji budowlanej na Bliskim Wschodzie Msheireb Downtown Doha w Katarze. Jako Senior Project Manager w firmie Arup kierował pracami projektowymi dla centrum handlowego Renoma z funkcją biurową we Wrocławiu.

Włodzimierz Kuczyński jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ukończył menedżerskie studia podyplomowe dla deweloperów na SGH oraz posiada dyplom MBA University of Illinois at Urbana-Champaign.

Grupa Cavatina rozpoczęła działalność operacyjną, w 2015 r. w Krakowie. Grupa posiada portfel inwestycyjny obejmujący 0,5 mln m2 w realizacji do 2022 r, a w fazie przygotowawczej znajdują się kolejne projekty komercyjne i mieszkaniowe. To oznacza, że do 2025 r. poziom aktywów Cavatina sięgnie 1 mln mkw.

Wyróżnikiem inwestycji dewelopera jest nowoczesna architektura, wysoki poziom wykończenia budynków i powierzchni najmu oraz świetna lokalizacja w największych miastach w Polsce. Zapewniając najwyższą jakość wykonania, Cavatina dostarcza klientom powierzchnię w konkurencyjnej cenie, przy szybkim tempie realizacji.

Jest to możliwe dzięki szeroko rozwiniętym kompetencjom wewnątrz Grupy – od projektowania, poprzez generalne wykonawstwo do wykończenia powierzchni pod klucz. Taka strategia pozwala osiągnąć zarówno firmie, jak i jej kontrahentom istotną przewagę biznesową.