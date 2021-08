Cavatina Holding z nowym finansowaniem od banków

Cavatina Holding konsekwentnie realizuje kolejne etapy swoich inwestycji biurowych powstających w miastach o największym potencjale rozwoju, dążąc do strategicznego celu osiągnięcia 1 mln mkw. powierzchni w portfelu do końca 2025 r.

W lipcu deweloper zadebiutował na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ostatnim czasie pozyskał też kolejne niemal 110 mln zł finansowania w ramach kredytów udzielonych przez BGK S.A. oraz BOŚ S.A.

- W ciągu zaledwie kilku lat zdecydowanie zwiększyliśmy skalę działania, stając się jednym z największych deweloperów biurowych obecnych na polskim rynku. Przed nami kolejne projekty i wyzwania, co wiąże się z potrzebą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania. Kredyty bankowe stanowią dla nas naturalnie jedno z głównych narzędzi do pozyskania kapitału. Tym bardziej cieszą nas kolejne pozytywne oceny ze strony BGK oraz BOŚ. - mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Pod koniec lipca BGK S.A. przyznało Cavatina Holding kredyt w wysokości 48,5 mln zł na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją drugiego etapu inwestycji Palio Office Park – budynku B.

Palio B to realizowany w Gdańsku ośmiopiętrowy biurowiec klasy A, który zaoferuje 7,7 tys. mkw. powierzchni w powstającym na terenie Stoczni Gdańskiej kompleksie. Nowoczesna architektura czerpie w nim z historycznego dorobku miejsca, tworząc nową jakość w harmonii z otoczeniem. Budynek jest w trakcie certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Podobnie jak całe portfolio Cavatina Holding, będzie także poddany ocenie WELL Health-Safety Rating. Jego budowa ma zakończyć się do końca tego roku.

W lipcu Cavatina Holding uzyskała też 60 mln zł kredytu od BOŚ S.A. na finansowanie działań prowadzonych przez spółkę wykonawczą z Grupy – Cavatina GW.