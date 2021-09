Cavatina Holding z obligacjami za 200 mln zł

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy ustanowił program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł oraz złożył do KNF prospekt emisyjny, który po zatwierdzeniu będzie podstawą emisji.

Do organizacji emisji został zaangażowany Michael/Ström Dom Maklerski.

W lipcu 2021 r. Cavatina Holding przeprowadziła pierwszą emisję publiczną akcji, z której pozyskała 187,5 mln zł brutto.

Z kolei od stycznia 2021 r. na rynku Catalyst notowane są obligacje spółki.

- Po naszej lipcowej ofercie publicznej akcji, chcemy dalej wykorzystywać możliwości, jakie daje rynek kapitałowy, dlatego przygotowujemy się do publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Pozyskanie finansowania z obligacji będzie ważnym krokiem w realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do 2025 r. - mówi , wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Ustanowiony program obligacji pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach obligacji o wartości do 200 mln zł. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na GPW. Wszystkie obligacje będą zabezpieczone.

