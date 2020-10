Cavatina Holding zadba, by biurowce były wolne od wirusa

Cavatina Holding dołączyła do grona firm, których budynki otrzymają międzynarodowy certyfikat WELL Health & Safety Rating. To potwierdzenie najwyższych standardów bezpieczeństwa w obiektach.

Certyfikacja WELL Healt &Safety została opracowana przez międzynarodową organizację International WELL Building Institute (IWBI) na bazie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ścisłej współpracy z amerykańskimi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), światowymi ośrodkami profilaktyki i zwalczania chorób, a także wieloma innymi specjalistycznymi instytucjami badawczymi. W pracach nad wytycznymi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa wykorzystano również efekty działań specjalnie powołanej grupy zadaniowej Instytutu ds. COVID-19 (utworzonej na początku pandemii) w zakresie strategii walki z COVID-19 i innymi infekcjami dróg oddechowych.

Eksperckie grono opracowało wykładnię i oparte na niej wyśrubowane standardy certyfikatu, o który mogą starać się wyłącznie obiekty o najwyższych parametrach bezpieczeństwa. Przyznanie certyfikatu jest dowodem na to, że w budynkach zadbano, m.in. o wysoką jakość powietrza i wody, precyzyjne procedury czyszczenia i odkażania, strategie reagowania w sytuacjach kryzysowych, transparentną komunikację z najemcami, czy dostęp do środków medycznych.

Wymogi WELL Health & Safety Rating postanowiła wdrożyć w swoich biurowcach Cavatina Holding. Deweloper zastosuje rozwiązania zmniejszające ryzyko przenoszenia chorób zarówno w zrealizowanych i aktualnie budowanych biurowcach (m.in. Chmielna 89, Carbon Tower, Palio Office Park, Cavatina Hall, Tischnera Office, Equal Business Park), jak również w planowanych inwestycjach. Łącznie programem certyfikacji zostanie objętych 25 projektów dewelopera.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?