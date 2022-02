Cavatina Holding zaoferuje 3,5-letnie obligacje

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc.

Zapisy rozpoczną się 14 lutego, funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy na obligacje przyjmują również Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BDM i Noble Securities.

Cavatina Holding S.A. kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania.

– W ramach emisji obligacji zamierzamy pozyskać od inwestorów do 50 mln zł, będzie to pierwsza oferta z prospektowego programu o wartości do 200 mln zł. Planowana emisja to kolejny etap procesu dywersyfikacji źródeł finansowania. Pozyskany kapitał pomoże nam w realizacji celu strategicznego, czyli osiągnięciu 1 mln mkw. portfela w 2025 r. – mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. w ramach serii P2022A oferuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Emisja do 50 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł stanowi pierwszy etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r.

Milion mkw. portfela inwestycji w 2025 r

Funkcję oferującego będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. Zapisy w dniach 14-25 lutego 2022r. można składać również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 11 marca 2022 r. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 2 marca 2022 r.

