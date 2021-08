Cavatina kupuje teren we Wrocławiu pod biurowce w ramach kompleksu Quorum

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy sfinalizował transakcję zakupu od Invest City nieruchomości we Wrocławiu za 95 mln zł netto. Kompleks budynków Quorum, który powstanie między innymi na zakupionych gruntach będzie największym obiektem typu mixed-use w tym mieście.

Umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej w dniu 20.03.2019 roku.

Zgodnie z umową łączna cena za nieruchomość wynosi 95 mln zł netto.

Wydanie nieruchomości nastąpiło po zawarciu umowy.

- Transakcja, która umożliwi nam budowę kolejnych etapów Quorum stanowi realizację celu emisyjnego, który zaprezentowaliśmy w związku z ofertą publiczną akcji serii B zakończonej kilka tygodni temu. Łączna powierzchnia planowanych budynków – 69 tys. mkw. to kolejny krok przybliżający Grupę do osiągnięcia strategicznego celu, czyli 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r. - mówi Rafał Malarz, prezes zarządu Cavatina Holding.

Zakupione przez Grupę Cavatina Holding działki usytuowane są w atrakcyjnej lokalizacji tuż nad brzegiem Odry przy ul. Sikorskiego. Na działkach powstaną dwa budynki wchodzące w kompleks obiektu Quorum – A oraz B, o łącznej powierzchni ok. 69 tys. mkw. GLA przeznaczonej na przestrzeń biurową.

Quorum to obiekt typu mixed-use, który składać się będzie z czterech budynków o różnych funkcjach, między innymi usługowej, biurowej i mieszkaniowej co odpowiada na potrzeby rozwijającego się miasta i ich mieszkańców. Zlokalizowany w ścisłym centrum przy ul. Sikorskiego 34 na wrocławskim Szczepinie tuż nad Odrą. Deweloper chce maksymalnie mocno wykorzystać położenie obiektu i planuje w ramach inwestycji stworzyć bulwary nad rzeką mające stanowić strefę odpoczynku i rekreacji. Znajdą się w niej restauracje, kawiarnie z ogródkami i widokiem na rzekę.

Architektura obiektu sprawi, że ze wspólnej podstawy wyrastać będą wieże. Na najwyższej trzydziestej piątej kondygnacji jednej z nich znajdować się będzie taras widokowy, z którego odwiedzający miejsce będą mogli zobaczyć wyjątkowy widok na panoramę Wrocławia i okolic. Dzięki temu, że obiekt sięgać będzie na wysokość 140 m. stanie się on drugim najwyższym budynkiem stolicy Dolnego Śląska.