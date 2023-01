Największy polski deweloper biurowy wynajął w miastach poza Warszawą w sumie ponad 50 tys. mkw. To najlepszy wynik na rynkach regionalnych osiągnięty w 2022 roku.

Cavatina konsekwentnie realizuje zrównoważone inwestycje premium w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Bielsku-Białej.

Umiejętnie odpowiadaj na potrzeby najemców z różnych sektorów.

W minionym roku deweloper oddał do użytku 3 obiekty o łącznej powierzchni ponad 83 tys. mkw.

W grudniu 2022 r. ogłosił start kolejnego projektu – Grundmanna Office Park w Katowicach.

Rok 2022 r., pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, jest kolejnym, który Cavatina Holding może zaliczyć do udanych. Aktywność najemców na całym rynku biurowym w minionym roku była wyższa niż w 2021. Podsumowania kwartalne firm doradczych wskazują także na wyższe wyniki najmu w regionach od tych notowanych w 2019 r. Wśród sektorów najczęściej poszukujących biur dominowały: branża IT oraz nowoczesne usługi dla biznesu. Cavatina Holding realizuje doskonale zlokalizowane, duże projekty biurowe w najwyższym standardzie i dobrze odpowiada na potrzeby najemców, dla których biura są ważnym elementem kreującym markę pracodawcy i wspierającym działania z zakresu employer brandingu. Atrakcyjne przestrzenie oraz kompleksowa oferta z planowaniem, projektowaniem i wykonawstwem biur pozwoliły spółce Cavatina pozyskać w 2022 r. najemców na aż 51 tys. mkw. GLA.

Utrzymujemy szybkie tempo rozwoju naszego portfolio i coraz więcej wiemy o potrzebach najemców. Wysoka aktywność w miastach regionalnych w Polsce w połączeniu z wiedzą o tym, jak możemy wspierać firmy w kreowaniu środowiska pracy, przełożyły się na pozycję lidera wśród deweloperów biurowych poza Warszawą. W minionym roku najwięcej powierzchni wynajęły firmy w Krakowie i Katowicach, gdzie podpisaliśmy umowy na odpowiednio 17,8 tys. mkw. i 16,1 tys. mkw. Szybkie tempo komercjalizacji tak dużego obiektu jak Global Office Park w Katowicach, to potwierdzenie, że dobrze przewidzieliśmy oczekiwania i perspektywy nowego dla nas rynku - mówi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

TOP 3 największych transakcji

Keywords Studios – 13,3 tys. mkw. w Global Office Park A w Katowicach (umowa przednajmu na 9,3 tys. mkw. w II kw. oraz umowa na prawie 4 tys. mkw. w IV kw. 2022 r.),

– 13,3 tys. mkw. w Global Office Park A w Katowicach (umowa przednajmu na 9,3 tys. mkw. w II kw. oraz umowa na prawie 4 tys. mkw. w IV kw. 2022 r.), Alior Bank – 5,6 tys. mkw. w Palio Office Park A w Gdańsku (najem),

– 5,6 tys. mkw. w Palio Office Park A w Gdańsku (najem), SALESmanago – 4,7 tys. mkw. w Ocean Office Park D w Krakowie (cały budynek, przednajem).

Wśród najchętniej wybieranych projektów z portfolio Cavatina Holding należy wymienić Global Office Park w Katowicach, Ocean Office Park w Krakowie czy też biurowce powstającego kompleksu mixed-use Quorum we Wrocławiu.

W efekcie wysokiej aktywności w obszarze najmu, oddane do użytku w połowie zeszłego roku imponujące wieże biurowe Global Office Park A są wynajęte już w ponad 75 proc. Duży potencjał śląskiego rynku i sukces GOP zaowocowały decyzją o rozpoczęciu realizacji kolejnego projektu w Katowicach – Grundmanna Office Park.

W minionym roku Cavatina Holding zwiększyła poziom wynajmu swoich inwestycji we Gdańsku oraz we Wrocławiu, gdzie podpisano umowy na odpowiednio 9,3 tys. i 5 tys. mkw. Jednocześnie spółka zakończyła komercjalizację budynku Cavatina Hall A – pierwszej inwestycji biurowej klasy A w Bielsku-Białej. Trwa budowa Cavatina Hall B, w którym poziom przednajmu sięga już przeszło 60 proc. Łącznie w Bielsku-Białej Cavatina wynajęła w 2022 r. 1,2 tys. mkw.

Do grona najemców inwestycji Cavatina Holding w minionym roku dołączyły także między innymi takie marki jak: Artgeist, FLYR, Asseco, KPMG, UNIQUA, CBRE czy centrum medyczne Pratia.



Bardzo dobre wyniki najmu osiągnięte przez nas w 2022 r., który był relatywnie trudny dla całego sektora nieruchomości komercyjnych, pozwalają nam z optymizmem patrzeć na te nadchodzące dwanaście miesięcy. Poza odwagą w realizacji ambitnych projektów biurowych i mixed-use, mamy umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu i dużą elastyczność w podejściu do współpracy z najemcami. To podstawy naszego sukcesu - podsumowuje Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

Konsekwencja w budowie wysokiej jakości, zrównoważonych i świetnie zlokalizowanych obiektów przyniosła firmie także efekty w postaci sfinalizowanej w sierpniu umowy sprzedaży portfolio trzech budynków zlokalizowanych w Krakowie i we Wrocławiu za ponad 139 mln euro do podmiotów powiązanych z Lone Star Funds. Sprzedaż Carbon Tower, Tischnera Office, Ocean Office Park A była jedną z największych transakcji na regionalnych rynkach biurowych w 2022 roku.

Cavatina Holding nie zwalnia tempa. W zeszłym roku Grupa oddała do użytku kolejne trzy projekty – flagową inwestycję spółki – wieże biurowe Global Office Park w Katowicach (w sumie 55,2 tys. mkw.), Palio Office Park B w Gdańsku (7,7 tys. mkw.) oraz Quorum D we Wrocławiu (16,3 tys. mkw.). Cavatina aktualnie posiada w budowie projekty biurowe o łącznej powierzchni ok. 170 tys. mkw.

W 2023 r. planowane jest ukończenie Cavatina Hall B w Bielsku-Białej, Ocean Office Park B i D w Krakowie oraz Quorum A we Wrocławiu – wieży o wysokości 140 metrów, która będzie drugim co do wysokości budynkiem w stoicy Dolnego Śląska.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. kładzie nacisk na zrównoważone budownictwo, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników jej biur, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach BREEAM oraz WELL Health & Safety Rating. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl