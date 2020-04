Cavatina nie zwalnia tempa, pomimo epidemii

Pomimo trwającej epidemii koronawirusa, spółka Cavatina Holding kontynuuje prace budowlane przy swoich inwestycjach, prowadzi zaawansowane procesy komercjalizacyjne, a także inicjuje akcję charytatywną #CavatinaPomaga. Deweloper zapewnia, że obecna sytuacja nie wywiera wpływu na tegoroczny plan realizacji spółki.

- O dużym popycie na powierzchnię biurową w stolicy i regionach decydowały przede wszystkim takie czynniki jak: dostęp do świetnie wykwalifikowanej kadry, konkurencyjne w stosunku do Zachodu koszty pracy i obecność międzynarodowych lotnisk - mówi Daniel Draga, członek zarządu w Cavatina Holding. - Nasz rodzimy rynek cały czas spełnia te warunki, natomiast, aby zachować podaż i konkurencyjność polskich powierzchni biurowych na podobnym poziomie jak dotychczas, niezbędna jest przede wszystkim dobra współpraca na linii banki, instytucje finansowe, a inwestorzy. W obecnej sytuacji gospodarczej, wywołanej przez pandemię koronawirusa na świecie, kluczowe dla deweloperów jest finansowanie bankowe, które pozwoli im zachować płynność finansową. Ta natomiast przekłada się na kontynuację prac budowlanych i utrzymanie miejsc pracy u polskich wykonawców i dostawców materiałów. Dokładamy wszelkich starań, aby nie zwalniać tempa działalności operacyjnej Grupy i prowadzić wszystkie nasze inwestycje zgodnie z zakładanym harmonogramem - kontynuuje Daniel Draga. - Sukcesywnie realizujemy wyznaczone na ten rok cele budowlane, komercjalizacyjne i sprzedażowe, przy jednoczesnym zastosowaniu wszelkich zaleceń organów państwa dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Konieczna jest jednak odpowiednia polityka banków i instytucji finansowych, która tym bardziej w czasie pandemii, będzie wspierać polski biznes i umożliwi dopływ środków finansowych do polskiej gospodarki i utrzymanie jej na dotychczasowym poziomie – podkreśla.

Cavatina Holding, niezależnie od panującej sytuacji, aktywnie prowadzi budowy i procesy komercjalizacji nowych wielofunkcyjnych projektów w największych miastach w Polsce.

Jeszcze w ubiegłym roku ruszyła budowa inwestycji w Bielsku-Białej. U zbiegu ulic Dworkowej i Sempołowskiej powstaje Cavatina Hall, która w unikatowy sposób połączy funkcję biurową z kulturalną. W obiekcie, oprócz powierzchni biurowej klasy A, znajdzie się sala koncertowa dla blisko tysiąca miłośników muzyki i wysokiej klasy studio nagrań.