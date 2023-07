Trwają intensywne prace przygotowujące do pojawienia się pierwszych kondygnacji Grundmanna Office Park w Katowicach.

Grundmanna Office Park zlokalizowany jest w centralnej części Katowic.

Za projekt odpowiada zespół architektów Cavatina Group.

Grundmanna Office Park zlokalizowany jest w centralnej części Katowic, w pobliżu licznych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz w niedalekiej odległości od autostrad A1 i A4, a także drogi ekspresowej S86, co sprawia, że jest dobrze skomunikowany z takimi punktami na mapie miasta jak lotnisko czy dworzec główny. Obok budowy Grundmanna powstaje też nowa, szybka linia tramwajowa.

Grundmanna Office Park. Fot. Mat. pras.

Grundmanna Office Park to nasza druga, po skomercjalizowanym z sukcesem Global Office Parku, inwestycja w Katowicach. Rozwijający się świetnie biznes m.in. z sektora usług dla biznesu i nowych technologii potrzebuje tego typu, dobrze przygotowanych, spełniających najwyższe wymogi środowiskowe i techniczne powierzchni. Realizacja projektu Grundmanna wystartowała w grudniu ubiegłego roku. Aktualnie kończymy prace nad płytą fundamentową i stropami garażu podziemnego - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding S.A.

Kompleks oferujący 48 tys. mkw. powierzchni biurowej składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, ponad tysiąca naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zielonej infrastruktury oraz licznych udogodnień dla najemców. W budynkach zaprojektowano elastyczne przestrzenie co-workingowe o podwyższonym standardzie. Na parterach znajdą się lokale handlowo-usługowe, podnoszące komfort codziennego funkcjonowania użytkowników, m.in. restauracje, kawiarnie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia czy paczkomat.

Projektując, architekcichcieli stworzyć angażujące społecznie miejsce pobudzające kreatywność i zachęcające do rozwoju. Celem jest pobudzenie tej okolicy do życia także poza godzinami pracy najemców, dzięki infrastrukturze, która uzupełni otaczającą inwestycję tkankę miejską.

Projekt uwzględnia liczne udogodnienia takie jak parking dla rowerów ze stacjami serwisowania i czyszczenia, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz atrakcyjne tereny zielone sprzyjające integracji użytkowników i odpoczynkowi. Najemcy budynków przy ulicybędą mieli do dyspozycji ponad 1 tys. mkw. zielonych tarasów oraz patio z boiskiem do gry w bule, ścieżkami rowerowymi i biegowymi. Na tyłach inwestycji, na nadbrzeżu Rawy, znajdzie się rozległa zewnętrza strefa relaksu z zielenią i małą architekturą.Inwestycję uzupełnią rozwiązania technologiczne wspierające komfort użytkowników. Za pomocą aplikacji będą mogli m.in. zdalnie zarządzać biurem, miejscami parkingowymi, salami konferencyjnymi, prowadzić wirtualną recepcję oraz komunikować się między sobą.

Zgodnie ze swoją filozofią działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i tworzenia zdrowego, przyjaznego środowiska pracy, deweloper planuje wypełnić wymagania certyfikacji w systemach: BREAAM oraz WELL Health-Safety Rating. Certyfikaty te są ułatwieniem dla najemców w rozpoznaniu na ile inwestycja wpisuje się realizację ich celów polityk ESG.

DNA PARIS DESIGN AWARDS 2023 to kolejne wyróżnienie dla Grundmanna Office Park. W ubiegłym miesiącu Cavatina Holding zdobyła za ten projekt nagrodę w konkursie European Property Awards w kategorii: Architektura Biurowa. Jury postanowiło także dodatkowo uhonorować tę inwestycję wyróżnieniem Five Star Award for Best Office Architecture Poland.

Za projekt odpowiada zespół architektów Cavatina Group pod kierownictwem Piotra Jasińskiego.

