Cavatina przygotowała bezpieczny powrót do biur

Sukcesywnie wprowadzane przez rząd kolejne etapy „odmrażania” polskiej gospodarki zachęcają najemców biurowców do przywrócenia swoich pracowników z trybu pracy zdalnej do pracy w siedzibie firmy. Oznacza to wzmożony powrót większej ilości pracowników do przestrzeni biurowych.

W celu odpowiedniego przygotowania budynków na tą okoliczność, w obiektach Cavatina Holding obecne są stosowne oznaczenia, ułatwiające bezpieczne poruszanie się po częściach wspólnych, jak i informujące o obowiązujących zaleceniach. Przy każdym wejściu do obiektu znajdują się stacje z bezdotykowym dozownikiem z płynem dezynfekującym oraz rękawiczkami ochronnymi. We wrocławskim Carbon Tower, użytkownicy budynku mogą poruszać się po obiekcie bez używania kart dostępu, dzięki wdrożonym rozwiązaniom proptech - aplikacji budynkowej Integral.

- W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest zdrowie najemców, ich pracowników i wszystkich pozostałych użytkowników naszych obiektów. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wprowadziliśmy szereg środków zapobiegawczych, w tym: procedurę sprzątania i dezynfekcji co 3 godziny wszystkich stref wspólnych budynku. Dotyczy to powierzchni lobby, recepcji, bramek kontroli dostępu, wind, holi, klatek schodowych oraz toalet. Prowadzimy stałą komunikację z najemcami odnośnie wdrożonych rozwiązań i zaleceń. Wszystkie podejmowane przez nas działania są stale dostosowywane do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb naszych najemców. – mówi Krzysztof Gronczewski, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami, Cavatina Holding.

- Powrót większej ilości pracowników do biur przy konieczności zachowania bezpiecznej odległości między stanowiskami pracy, może wymagać od naszych najemców reorganizacji dotychczas zajmowanych powierzchni biurowych oraz samego trybu pracy. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich. Cavatina Holding jako właściciel budynków biurowych dokłada wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i sprostać nowej, biurowej rzeczywistości. W celu zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa w biurze, nasza oferta najmu jest elastyczna i pozwala na powiększenie wynajmowanej przestrzeni. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi ulokowanie wszystkich pracowników w odpowiedniej i przede wszystkim bezpiecznej odległości od siebie nawzajem. – mówi Sebastian Świstak, Dyrektor Komercjalizacji w warszawskim oddziale Cavatina Holding.