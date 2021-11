Cavatina robi kolejny krok w budowie największego na Dolnym Śląsku projektu mixed-use. Pierwszy budynek Quorum z wiechą

Budynek D największego wrocławskiego projektu mixed-use Cavatina Holding, którego oddanie do użytku planowane jest na II kwartał 2022 r., osiągnął docelową wysokość. Zaoferuje on swoim przyszłym najemcom ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach.

Cavatina Holding nie zwalnia tempa przy realizacji największego na Dolnym Śląsku projektu mixed-use.

Niedawno rozpoczęła się budowa najwyższego z budynków kompleksu.

Kompleks Quorum składać się będzie z pięciu budynków o różnych funkcjach. Cavatina Holding zaprojektowała tu między innymi przestrzenie usługowe, biurowe i mieszkalne, uzupełnione strefami zieleni i relaksu, tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rozwijającego się miasta i jego mieszkańców. Projekt usytuowany jest w ścisłym centrum, nad Odrą przy ul. Sikorskiego na wrocławskim Szczepinie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Budynek D kompleksu Quorum łączy nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Na jego terenie znajdą się liczne udogodnienia takie jak parking na ponad 280 samochodów oraz wewnętrzne, zielone patio, które pozwoli na relaks w czasie dnia pracy.

Standard i rozwiązania wdrażane w budynku Quorum D pozwalają Cavatina Holding ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Podobnie jak całe portfolio dewelopera, biurowiec ten będzie także poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating.



Quorum posiada wszelkie atuty sprawiające, że będzie to świetne miejsce do pracy i życia – wysoki standard powierzchni, dobry design, dostępne mieszkania na wynajem, bliskość rzeki i terenów rekreacyjnych czy szeroka oferta usługowo-handlowa. Na ten moment zawarte umowy pre-let stanowią 15 proc. całkowitej dostępnej powierzchni biurowej w budynku - mówi Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

Architektura kompleksu sprawi, że ze wspólnej podstawy wyrastać będą wieże. Na najwyższej, trzydziestej piątej kondygnacji jednej z nich znajdować się będzie taras widokowy, z którego odwiedzający będą mogli podziwiać wyjątkową panoramę Wrocławia i okolic. Wieża biurowa, która sięgnie 140 m stanie się drugim najwyższym budynkiem stolicy Dolnego Śląska. W parterze obiektów Quorum od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe. Na podium całego kompleksu oraz na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano także dostępne dla wszystkich pracowników i mieszkańców tarasy oraz zielone przestrzenie. Ponadto od południowej strony budynku D, po przeciwnej stronie ulicy, powstaną ogólnodostępne tereny zielone i deptak. W całym kompleksie przewidziano ok. 1,5 tys. miejsc postojowych.

Równolegle z budową dwóch biurowców Quorum trwają prace przy 24-kondygnacyjnej wieży, w której zaprojektowano ponad 330 apartamentów na wynajem o najwyższym standardzie wykończenia. Wszystkie lokale będą dostępne za pośrednictwem platformy mieszkaniowej Resi Capital. Wykonawca przewiduje tu kawalerki, mieszkania 2-pokojowe oraz 3-pokojowe, z których rozpościerać się będzie widok na panoramę miasta.