Cavatina sprzedaje trzy biurowce

Podmioty powiązane z Lone Star Funds nabyły od Cavatina Holding SA pakiet nieruchomości. Po ogłoszonym w czerwcu br. zamiarze dokonania transakcji, stronom sprawnie udało się doprowadzić do jej finalizacji.

Carbon Tower we Wrocławiu oraz Ocean Office Park A i Tischnera Office w Krakowie oferują łącznie niemal 66 tys. mkw. GLA, a ich średni stopień wynajmu kształtuje się na poziomie ok. 90 proc.

Transakcja opiewa na ponad 139 mln euro.

Cavatina Holding jest jednym z wiodących deweloperów biurowych w Polsce, działającym przede wszystkim na głównych rynkach regionalnych.

W sierpniu 2022 r. Cavatina Holding i Lone Star Funds sfinalizowały umowy sprzedaży/kupna dotyczące projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office. Cena sprzedaży wyniosła 40,6 mln euro w odniesieniu do Carbon Tower i 31,1 mln euro w odniesieniu do Ocean Park A oraz 67,6 mln euro za Tischnera Office. Transakcja została przygotowana przy wsparciu dla Cavatina Holding ze strony kancelarii Dentons oraz firmy doradczej CBRE.

Inwestorzy poszukują dziś zrównoważonych budynków położonych w najlepszych lokalizacjach. Nasze propozycje odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców miast, najemców, jak i inwestorów, którzy doceniają nasze podejście do nieruchomości. Stawiamy na jakość, wysokiej klasy architekturę i elastyczność we współpracy z firmami. Kolejna udana transakcja portfelowa cieszy i motywuje nas do dalszego rozwoju w wybranym modelu, skupiając się na głównych rynkach regionalnych - powiedział Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding.

Wszystkie nieruchomości projektowane i realizowane przez Cavatina Holding odznaczają się oryginalną architekturą, wysoką jakością wykonania i wygodną lokalizacją oraz przemyślanym skomponowaniem punktów usługowych, stref relaksu i zieleni. Dlatego zawsze cieszą się zainteresowaniem ze strony najemców. Dodatkowym atutem jest elastyczny pakiet usług Cavatina Holding obejmujący także fit-out oraz dostosowania przestrzeni do specyficznych potrzeb firm. Całe portfolio Cavatina Holding jest certyfikowane środowiskowo w międzynarodowym standardzie BREEAM oraz w WELL Health-Safety Rating.

Carbon Tower to 15-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A . Zlokalizowany jest w biznesowej dzielnicy Wrocławia, przy ul. Fabrycznej, w pobliżu lotniska. Biurowiec oferuje ponad 19 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Znajduje się w nim rozbudowana infrastruktura rowerowa, liczne udogodnienia dla najemców, biura serwisowane Quickwork oraz placówka medyczna.

Ocean Office Park A to pierwszy z budynków kompleksu wielofunkcyjnego powstającego na krakowskim Zabłociu. Biurowiec oddany do użytku w III kw. 2021 r. oferuje ok. 13 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz miejsca postojowe w podziemnym garażu na dwóch poziomach.

Tischnera Office to biurowiec o łącznej powierzchni najmu niemal 34 tys. mkw. Na terenie obiektu znajdują się zielone kaskadowe tarasy o łącznej powierzchni ponad 1,6 tys. mkw. oraz wewnętrzne patio ze strefą zieleni i małą architekturą.