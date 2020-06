Cavatina sprzedała kompleks Equal Business Park

Cavatina Holding zawarła umowę sprzedaży budynków A, B i C krakowskiego kompleksu biurowego Equal Business Park. Nabywcą jest konsorcjum zarządzane przez Apollo-Rida Poland.

Equal Business Park to inwestycja składająca się z zespołu czterech budynków biurowych klasy A. Kompleks zlokalizowany jest na krakowskim Podgórzu przy ulicy Wielickiej. Oprócz dostępu do komfortowej powierzchni biurowej, użytkownicy budynków codziennie korzystają z licznych usług obecnych w projekcie: kantyny, księgarni, przedszkola, salonu kosmetycznego, kawiarni, sklepu oraz stref zieleni wzbogaconych małą architekturą i sztuką. W trakcie realizacji jest obecnie 4 etap inwestycji, który dostarczy blisko 11,4 tys. mkw.

Łącznie Equal Business Park to ok. 60,6 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowej. Wśród najemców kompleksu są takie firmy jak:Integer (InPost), QVC, Kimberly Clark, Aptiv, Equiniti, Kingfisher, Delphi Technologies, Regus czy Krakowskie Zakłady Automatyki.

- Proces realizacji założeń inwestycyjnych spółki przebiega w sposób niezwykle dynamiczny. Ogromne zainteresowanie kompleksem Equal Business Park, jak i powierzchniami będącego w budowie budynku D to dla nas powód do dumy. Equal Business Park to nasz flagowy projekt w Krakowie, który spotkał się z doskonałym przyjęciem lokalnej społeczności, najemców i inwestorów – podkreśla Daniel Draga, członek zarządu Cavatina Holding.

Nowym właścicielem kompleksu jest konsorcjum zarządzane przez Apollo-Rida Poland Sp. z o.o., która jest obecna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych od początku lat 90-tych. Firma powstała z inspiracji Davida Mitznera, ikony i pioniera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

- To jeden z najbardziej atrakcyjnych obiektów biurowych w Krakowie, doskonale położony i charakteryzujący się doskonałą jakością powierzchni, terenów wspólnych i kompleksową ofertą usług dla użytkowników – komentuje Rafał Nowicki, prezes zarządu, Apollo-Rida Poland.

W transakcji sprzedającemu doradzały firmy CBRE i kancelaria prawna Dentons a kupującemu firmy JLL i kancelaria Penteris.