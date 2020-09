Cavatina sprzedała udziały w Chmielna 89. Amerykański fundusz nowym współwłaścicielem

Cavatina Holding sfinalizowała sprzedaż 65 proc. udziałów we flagowym projekcie Chmielna 89 w Warszawie. Nowym współwłaścicielem budynku będzie fundusz zarządzany przez Madison International Realty.

Cavatina Holding od 5 lat z sukcesem realizuje wielofunkcyjne inwestycje w największych miastach Polski, w tym, w stolicy. Nowoczesne, zaawansowane technologicznie budynki dewelopera przyciągają nie tylko prestiżowych najemców, ale również inwestorów. Sprawna komercjalizacja obiektów oraz wysoka jakość architektury w doskonałej lokalizacji to tylko kilka czynników, które skłaniają nowych właścicieli do włączenia realizacji Cavatiny w swoje portfele inwestycyjne. Sprzedaż Chmielnej 89 w Warszawie to kolejna sfinalizowana transakcja sprzedaży budynków dewelopera w tym roku.

Współwłaścicielem warszawskiego biurowca Chmielna 89 w udziale 65 proc. został fundusz zarządzany przez Madison International Realty. Firma założona została w 2002 r. i zajmuje obecnie pozycję światowego lidera w dostarczaniu kapitału w różnorodnych transakcjach na rynku nieruchomości. Madison koncentruje się na dywersyfikacji partnerów kapitałowych, monetyzacji kapitału i rekapitalizacji dla nieruchomości klasy A i portfeli inwestycyjnych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Od początku swojej działalności, Madison zgromadził 6,5 miliarda dolarów w postaci zobowiązań kapitałowych od ponad 150 inwestorów instytucjonalnych na całym świecie i zainwestował w ponad 185 milionów stóp kwadratowych prywatnych nieruchomości komercyjnych o wartości aktywów 116,1 miliarda dolarów brutto. Objęcie udziałów w budynku Chmielna 89, jest pierwszą transakcją typu joint venture dokonaną przez firmy.

Sprzedającemu przy transakcji doradzały firmy CBRE i kancelaria Dentons, natomiast kupującemu kancelaria Greenberg Traurig, KPMG (doradztwo finansowo-podatkowe) i BNP Paribas Real Estate (doradztwo techniczne).

- Dzięki tej transakcji uzyskaliśmy większościowy pakiet udziałów w nowym, wyróżniającym się biurowcu w sercu warszawskiej dzielnicy biznesowej. Budynek Chmielna 89 jest w pełni wynajęty, na świetnych warunkach z długim okresem najmu. Cieszy nas fakt, że głównym najemcą budynku będzie znana polska instytucja finansowa czyli Bank PKO PB. Mocno wierzymy zarówno w niewyczerpany potencjał warszawskiego rynku biurowego, jak i pozycję biur stacjonarnych, które naszym zdaniem wciąż będą odgrywać ważną rolę w codziennym życiu zawodowym po COVID. Ta akwizycja dodatkowo poszerza nasze portfolio w Polsce, zaraz po zakupie około 66 proc. udziałów w Capital Park w zeszłym roku i naszej inwestycji w platformę logistyczną ELI. Obecna transakcja jest zgodna z naszą strategią inwestycyjną opartą na współpracy z partnerami, którzy częściowo chcą wyjść ze swoich inwestycji w celu ponownego wykorzystania kapitału w innych projektach. Takim partnerem jest dla nas Cavatina i liczymy na rozwój tej współpracy – skomentował Matthias Cordier, dyrektor zarządzający w Madison International Realty.

