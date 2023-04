Niedawno Global Office Park, teraz Grundmanna Office Park, a wkrótce kolejne projekty mixed-use w Katowicach - Cavatina nie zwalnia i planuje dalszą ekspansję w stolicy Górnego Śląska.

Katowice są aktualnie jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo miast w Polsce z wciąż dużym potencjałem do wykorzystania.

Cavatina Group dobrze wpisuje się rosnące oczekiwania tego rynku.

Aktualne portfolio projektów realizowanych i planowanych w stolicy Górnego Śląska przez dewelopera obejmuje niemal 130 tys. mkw. GLA i blisko 2 tys. mieszkań.

Cavatina z sukcesem skomercjalizowała Global Office Park oferujący ok. 60 tys. mkw. biur, jest w trakcie realizacji Grundmanna Office Park, a w przygotowaniu ma kolejne projekty w tym mieście, m.in. centralnie położony kompleks mixed-use.

Województwo śląskie jest obecnie drugim najsilniejszym gospodarczo regionem w Polsce odpowiedzialnym za 12,3% PKB1. Jego potencjał inwestycyjny podkreśla 4. miejsce w kategorii dot. efektywności kosztowej w najbardziej aktualnym rankingu „European Cities and Regions of the Future 2022/23.

Katowice jako największy ośrodek biznesowy województwa, przyciąga kolejne podmioty i tworzy dobre warunki do rozwoju. Wśród najaktywniejszych sektorów są usługi dla biznesu, branża gamingowa oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.​

- Firmom rozkwitającym w Katowicach szczególnie zależy na wyjątkowych, komfortowych lokalizacjach biur przyciągających uwagę. Efektowne i funkcjonalne przestrzenie do pracy są jednym z elementów budowanej przewagi konkurencyjnej w oczach potencjalnych pracowników. Wiemy już, że potrafimy skutecznie wspierać najemców w tym procesie, co potwierdzają bardzo dobre doświadczenia z komercjalizacji Global Office Parku. W budowie jest także mieszkaniowa część tego wielofunkcyjnego kompleksu, a oferowane w nim apartamenty cieszą się dużym zainteresowaniem - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director – Katowice, Cavatina Holding.

Kolejnym krokiem w rozwoju Grupy Cavatina na Śląsku jest nasz najnowszy projekt – Grundmanna Office Park - mówi Tomasz Zydorek.

Czas na Grundmanna Office Park

Grundmanna Office Park zlokalizowany jest w centralnej części Katowic, w pobliżu licznych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz w niedalekiej odległości od autostrad A1 i A4, a także drogi ekspresowej S86, co sprawia, że jest dobrze skomunikowany z takimi punktami na mapie miasta jak lotnisko czy dworzec główny. Obok budowy Grundmanna powstaje też nowa, szybka linia tramwajowa.

Grundmanna Office Park, mat.pras.

Realizacja projektu Grundmanna wystartowała w grudniu ubiegłego roku. Aktualnie trwają prace związane z budową garażu podziemnego - dodaje Tomasz Zydorek.

Kompleks oferujący 48 tys. mkw. powierzchni biurowej składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, ponad tysiąca naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zielonej infrastruktury oraz licznych udogodnień dla najemców.

Grundmanna Office Park, mat.pras.

W budynkach zaprojektowano elastyczne przestrzenie co-workingowe o podwyższonym standardzie. Na parterach znajdą się lokale handlowo-usługowe, podnoszące komfort codziennego funkcjonowania użytkowników, m.in. restauracje, kawiarnie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia czy paczkomat.

Za projekt kompleksu odpowiada zespół architektów Cavatina Group.

Angażująca przestrzeń dla firm i społeczności

Projektując Grundmanna Office Park, architekci chcieli stworzyć angażujące społecznie miejsce pobudzające kreatywność i zachęcające do rozwoju. Celem jest pobudzenie tej okolicy do życia także poza godzinami pracy najemców, dzięki infrastrukturze, która uzupełni otaczającą inwestycję tkankę miejską.

Grundmanna Office Park, mat.pras.

Projekt uwzględnia liczne udogodnienia takie jak parking dla rowerów ze stacjami serwisowania i czyszczenia, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz atrakcyjne tereny zielone sprzyjające integracji użytkowników i odpoczynkowi.

Najemcy budynków przy ulicy Grundmanna będą mieli do dyspozycji ponad 1 tys. mkw. zielonych tarasów oraz patio z boiskiem do gry w bule, ścieżkami rowerowymi i biegowymi. Na tyłach inwestycji, na nadbrzeżu rzeki Rawa, znajdzie się rozległa zewnętrza strefa relaksu z zielenią i małą architekturą.

Grundmanna Office Park, mat.pras.

Inwestycję uzupełnią rozwiązania technologiczne wspierające komfort użytkowników. Za pomocą dedykowanej aplikacji będą mogli m.in. zdalnie zarządzać biurem, miejscami parkingowymi, salami konferencyjnymi, prowadzić wirtualną recepcję oraz komunikować się między sobą.

Zgodnie ze swoją filozofią działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i tworzenia zdrowego, przyjaznego środowiska pracy, deweloper planuje wypełnić wymagania certyfikacji w systemach: BREAAM oraz WELL Health-Safety Rating. Certyfikaty te są ułatwieniem dla najemców w rozpoznaniu na ile inwestycja wpisuje się realizację ich celów polityk ESG.

Grundmanna Office Park, mat.pras.

Kolejne inwestycje w Katowicach w planach

Cavatina Group nie zamierza poprzestać na dotychczas znanych projektach realizowanych w Katowicach. Jak podaje spółka, w przygotowaniu są kolejne inwestycje, jednak ich szczegóły na razie pozostają tajemnicą.

Zabezpieczona przez nas baza gruntów w lokalizacjach typu „prime” pozwala nam na dalszy, szybki rozwój. Chcemy zaproponować miastu między innymi następny miastotwórczy obiekt typu mixed-use, który podobnie jak Global Office Park i Grundmanna, zlokalizowany będzie w centrum - mówi Tomasz Zydorek.

Realizacja planów pozwoli Cavatina Group na budowę portfolio składającego się z niemal 130 tys. mkw. GLA biur (czyli ok. 18 proc. aktualnych zasobów biurowych Katowic) oraz 2 tys. mieszkań.

Katowice przyciągają inwestorów

Rosnący katowicki rynek biurowy nie ustępuje większym ośrodkom miejskim. Według danych Cushman & Wakefield zasoby biurowe w mieście na koniec 2022 roku wynosiły 726,5 tys. mkw., co plasuje je na piątym miejscu pod względem poziomu podaży zaraz po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.

W minionym roku w Katowicach oddano do użytku ponad 127 tys. mkw. powierzchni biurowej, czyli najwięcej spośród wszystkich rynków regionalnych. Z tego aż 55 tys. mkw. oddała do użytku Cavatina Holding w ramach dwóch imponujących wież biurowych Global Office Park. Na koniec roku w budowie w Katowicach było jednak już tylko ok. 100 tys. mkw. A analitycy rynkowi prognozują, że luka podażowa może już w 2024 r. dosięgnąć także rynki biurowe znajdujące się poza stolicą.

