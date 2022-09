Cavatina Holding jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce, a realizowane przez nią projekty wyróżniają się unikalną architekturą.

Jury konkursu doceniło, że firma szybko powiększa portfel inwestycji, samodzielnie zarządza wszystkimi procesami inwestycyjnymi - od akwizycji, projektowania architektonicznego, aranżacji wnętrz po generalne wykonawstwo i wykończenie powierzchni.

Nagrodę podczas Gali Prime Property Prize 2022 odebrali Szymon Będkowski, członek zarządu Cavatina Holding i Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding.

W Cavatinie lubimy liczyć, zauważamy czujnie, że to już trzecia tego typu nagroda. Mówi się, że do trzech razy sztuka, ale my kończyć nie zamierzamy! - komentował Szymon Będkowski.

Bardzo dziękujemy. Cavatina to deweloper, który bardzo się zmienia. To, co jest niezwykle ważne, to nasz bardzo dynamiczny rozwój. Zaczynaliśmy kilka lat temu od kilkuosobowego składu. Te metry kwadratowe, które każdego roku przybywają, to dopiero początek! – zapowiedział Sebastian Suchodolski.