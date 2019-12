Cavatina we Wrocławiu stawia na powierzchnie flex

– Na naszych oczach zmieniają się potrzeby najemców, dziś ceni się elastyczność – mówi Klaudiusz Pomykała, dyrektor komercjalizacji w Cavatina. Deweloper odpowiada na zapotrzebowanie rynku i tworzy nowy brand we Wrocławiu.

– We Wrocławiu zdecydowaliśmy się na otwarcie biura elastycznego, który nazywa się Quickwork i znajduje się na 5 kondygnacji jednego z naszych obiektów na zachodzie miasta - Carbon Tower, gdzie zaproponowaliśmy możliwość wynajmu na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – zdradza szczegóły Klaudiusz Pomykała.

Coworking staje się to coraz bardziej popularną forma pracy w Polsce. Co istotne ze wspólnej powierzchni biurowej zaczynają korzystać już nie tylko freelancerzy czy startupy, ale i duże firmy czy korporacje, dla których elastyczne formy najmu są wygodne i dostosowane do czasu trwania poszczególnych projektów.