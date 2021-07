Cavatina z kolejną dużą transakcją w Katowicach

UPC Polska wprowadzi się do Global Office Park w Katowicach, kompleksu należącego do Cavatina Holding.

Pracownicy UPC Polska będą mieli do dyspozycji prawie 4,3 tys. mkw. brutto.

Najemcę w trakcie procesu wyboru lokalizacji i negocjacji umowy najmu reprezentowała firma CBRE.

Umowa podpisana z operatorem to kontynuacja dobrego tempa komercjalizacji nieruchomości z portfela Cavatina Holding.

Deweloper, po rekordowym dla siebie 2020 r., z powodzeniem zyskuje kolejnych najemców i nieprzerwanie prowadzi prace budowlane na szeroką skalę. Wieże kompleksu Global Office Park, których oddanie do użytku ma nastąpić w II i III kwartale 2022 r., są już skomercjalizowane w 50 proc. UPC zajmie X, XI, XII oraz XIII piętro w budynku A1 – biurowej części pnącego się w górę obiektu typu mixed-use.

- W post-pandemicznej rzeczywistości rola biur ewoluuje, ale w naszej ocenie pozostaną one integralną częścią tego, w jaki sposób pracujemy. Łączenie pracy z domu z tą z biura pomaga nam zachować elastyczność, której nauczyliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, przy jednoczesnym pielęgnowaniu bezpośrednich relacji międzyludzkich. Cieszę się, że katowicki zespół UPC Polska będzie mógł korzystać z nowoczesnego, bezpiecznego, dobrze zlokalizowanego i wspierającego nowe modele pracy biura w Global Office Park. Jestem przekonana, że miejsce to stanie się dla naszych pracowników dobrą przestrzenią do pracy indywidualnej i zespołowej, w którym dodatkowo nie zabraknie miejsca na interakcje tak istotne dla dobrego samopoczucia pracowników - mówi Marta Jakowluk, Chief People Officer w UPC Polska.

UPC Polska to kolejny najemca, który zdecydował się na wynajęcie znacznej powierzchni w powstających wieżach Global Office Park. Na koniec zeszłego roku Cavatina podpisała umowę z ING Tech Poland, dostawcą kompleksowych usług IT oraz biznesowych wspierających proces transformacji cyfrowej ING na całym świecie. Na powierzchni 16,6 tys. mkw. stworzone zostaną nie tylko powierzchnie biurowe dla pracowników ING Tech, ale także otwartą na miasto strefę „Gravity Point”.