Cavatina z najemcą i finansowaniem dla Palio Office Park w Gdańsku

Centrum badań klinicznych Medicover Integrated Clinical Services sp. z o.o. w Palio Office Park

Przenosząca się z biurowca C200 Office do Trójmiejskiej inwestycji Cavatiny firma Medicover zajmie ponad 1100 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, zlokalizowanej na parterze i pierwszym piętrze biurowca A.

- Cieszymy się, że do grona najemców Palio Office Park dołączyła firma o ugruntowanej pozycji na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Współpraca ta potwierdza tylko wszechstronność oferowanych przez nas powierzchni, które można dowolnie zaadaptować, zarówno na centrum badań klinicznych, jak i biura korporacyjne - mówi Tomasz Zydorek, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding

Medicover to sieć placówek medycznych, działających na terenie Polski od ponad 20 lat. Zapewnia swoim pacjentom opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, laboratorium, diagnostykę obrazową oraz stomatologię i kompleksową opiekę szpitalną. Spółka świadczy swoje usługi w ponad 14 krajach, m.in. w Niemczech, Mołdawii, Szwecji, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.



- Przed podjęciem decyzji co do nowej lokalizacji naszego oddziału, zawsze dokładnie analizujemy dostępną ofertę na rynku. Palio Office Park to wieloetapowa inwestycja, na terenie której już niedługo znajdą się setki stanowisk pracy. Wszystkim naszym pracownikom chcemy zapewnić wysokiej jakości warunki oraz nowoczesną przestrzeń. Standard oferowanej przez Cavatina Holding powierzchni, jak i dogodna lokalizacja inwestycji, w pełni sprostały naszym oczekiwaniom. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy - komentuje Jolanta Czerwonka, dyrektor, Medicover Integrated Clinical Services sp. z o.o.