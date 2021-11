Cavatina z pierwszym w Polsce certyfikatem BREEAM dla sali koncertowej

Niezwykły, futurystyczny obiekt, który już w połowie grudnia zaprosi na koncerty pierwszych wielbicieli muzyki, uzyskał certyfikat final na poziomie Excellent.

Cavatina Hall to budynek, który łączy funkcje biurową z kulturalną. Prócz nowoczesnego centrum biznesowego, oferującego pierwsze w regionie biura klasy A, z inicjatywy Cavatina Holding powstaje tam sala koncertowa zaprojektowana według najwyższych standardów akustycznych, a także studio nagrań. Dzięki inwestycji udało się też zrewitalizować jedną z głównych ulic miasta tworząc elegancki deptak i zmieniając sposób, w jaki miejsce to jest wykorzystywane. Pierwsze wydarzenie w sali koncertowej odbędzie się już 18 grudnia 2021 r. Ogłoszony został też już plan kolejnych koncertów.

W ramach Cavatina Hall ponad 2,5 tys. mkw. przestrzeni będzie spełniać wiele ról – obok wydarzeń kulturalnych odbywać się tam będą konferencje i spotkania. Tym samym Cavatina wzbogaca infrastrukturę miasta zapewniając do tej pory nieobecne tam funkcje. Deweloper zadbał także o wysoką jakość architektury, tworzenie wokół i w ramach budynków przestrzeni zielonych oraz o spełnienie najwyższych norm zrównoważonego budownictwa.



- Cavatina Hall to szczególny projekt typu mixed-use w naszym portfelu. Bielsko-Biała jest atrakcyjną lokalizacją na mapie mniejszych ośrodków miejskich w Polsce, przyciągającą inwestorów i turystów. Nasza inwestycja jest ważnym impulsem dla rozwoju miasta, wyznaczającym trendy nie tylko w skali regionu. Uzyskany właśnie pierwszy certyfikat BREEAM dla obiektu tego typu w Polsce jest najlepszym potwierdzeniem, że udało nam się zrealizować dobrze przemyślaną i kompletną koncepcję tego miejsca - mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Manager w Cavatina Holding.

Dzięki wyjątkowemu projektowi architektonicznemu uwzględniającemu potrzebę stworzenia komfortowego miejsca z ważną rolą terenów rekreacyjnych i zielonych obiekt uzyskał maksymalną ocenę w kategorii wykorzystania przestrzeni i ekologii w procesie certyfikacji. Bardzo wysokie noty sala Cavatina Hall uzyskała też za rozwiązania w zakresie energooszczędności, materiałów i transportu. Wszystko to złożyło się na przyznanie międzynarodowego certyfikatu na poziomie Excellent.

Cavatina Hall to wielofunkcyjny, futurystyczny kompleks, który nagrodzony został w prestiżowym International Property Awards. Aktualnie trwa budowa drugiego z budynków kompleksu. Inwestycja w sumie zaoferuje ponad 15,5 tys. mkw. biur klasy A wraz z częścią kulturalną. Budynek biurowy A otrzymał certyfikat BREEAM także na poziomie Excellent już w I kwartale 2021 r. Podobnie, jak cały portfel inwestycji Cavatina Holding, jest również certyfikowany w systemie WELL Health-Safety. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony najemców, zwłaszcza z prężnie rozwijającego się sektora IT i usług dla biznesu.