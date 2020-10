Cavatina z pozwoleniem na budowę kolejnego etapu Ocean Office Park

Pierwszy etap inwestycji rozpoczął się pod koniec 2019 roku i jego ukończenie zaplanowane jest na I kwartał 2021 roku. Budynek ten będzie składał się łącznie z 5 kondygnacji, z czego jedna będzie przeznaczona na parking podziemny.

Obecnie trwają prace przygotowujące teren inwestycji pod rozpoczęcie prac budowlanych drugiego etapu. Budynek B będzie największym biurowcem z całego kompleksu, o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 26,500 mkw. Elastyczna powierzchnia typu open-space pozwoli przyszłym najemcom na dopasowanie biur do swoich indywidualnych potrzeb. Ocean Office Park dzięki oferowanej powierzchni w całym kompleksie, będzie w stanie zapewnić swobodną ekspansję dla dużych korporacji i firm, które planują dynamiczny rozwój na przestrzeni kolejnych lat. Dbałość o detale oraz ergonomia budynku sprawi, że spełni on oczekiwania najbardziej wymagających najemców.

Z myślą o osobach zmotoryzowanych 2 kondygnacje podziemne w budynku B zostaną w całości przeznaczone na parking. Na osoby docierające do pracy rowerem czekać będzie natomiast specjalna strefa, gdzie bezpiecznie zaparkują swoje jednoślady. Wzdłuż ul. Klimeckiego/Nowohuckiej dostępne są ścieżki rowerowe, co znacznie ułatwi przyszłym pracownikom komfortowy dojazd do pracy, jak i szybką komunikację z centrum miasta. Na parterze budynku znajdą się liczne lokale handlowo-usługowe, które wpłyną na codzienny komfort pracowników kompleksu, zaś sercem parku stanie się duże zielone patio oraz dziedziniec, które pozwolą na chwilę odpoczynku i relaksu podczas dnia pracy.