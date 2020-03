CBRE i Forbis Group łączą siły

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w ostatnich latach coraz bardziej się rozpędza ale także zmienia. Rekordowe wyniki otwarć nowych powierzchni biurowych, które wymagają aranżacji w pogoni za potrzebami pracowników z jednej strony, z drugiej rynek centrów handlowych, na którym duża konkurencja o klienta oraz zmieniająca się rola tradycyjnych sklepów sprawiają, że coraz istotniejszym aspektem branży stają się usługi doradcze i wykończeniowe w zakresie przestrzeni komercyjnych.

- Strategia naszej firmy zakłada ciągły rozwój na wielu polach. Na bieżąco odpowiadamy na zmieniające się potrzeby klientów i rozszerzamy nasze kompetencje. Dziś klienci nie oczekują już od agencji takiej jak my, że wskażemy im tylko odpowiednie biuro czy lokal handlowy, zależy im na pełnej obsłudze, od zaplanowania przestrzeni po jej wykonanie. Wierzę, że współpraca naszego działu Building Consultancy i grupy Forbis przyczyni się do zaspokojenia tych potrzeb – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE.

Współpraca CBRE i Forbis Group wzmocni pozycję obydwu firm na prężnie rozwijającym się rynku fit-outowym. Wymiana wiedzy, doświadczeń i wspólna praca przy najważniejszych projektach pozwoli obu stronom jeszcze lepiej trafiać w potrzeby klientów, szukających kompleksowej obsługi na rynku.

- Idea holistycznego podejścia do klienta jest wpisana w credo naszej działalności, dlatego też tak bliskie jest nam podejście do biznesu naszego nowego partnera. Doświadczenie zdobyte przy realizacji setek inwestycji na terenie całej Europy w połączeniu z szeroką grupą klientów CBRE pozwoli obu stronom zapewnić najwyższą jakość usług na niespotykaną dotąd skalę. Wciąż dostrzegamy bardzo duży potencjał w rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie doradztwa i wykonawstwa przestrzeni co pozwala nam wierzyć, że nasza współpraca przeniesie doskonałe efekty – mówi Tomasz Piecychna, prezes zarządu Forbis Group.

Forbis Group jest firmą projektowo-wykonawczą, jednym z liderów branży fit-out w Polsce. Zajmuje się projektowaniem i aranżacją biur oraz lokali komercyjnych. Ma na swoim koncie ponad 700 realizacji w całej Europie dla takich branż jak Retail, Office, HoReCa, Fitness i Gabinety medyczne. Wyróżnia się holistycznym podejściem – oferuje usługi zarówno z zakresu doradztwa na etapie wyboru miejsca inwestycji, jak i odpowiedniego wykończenia lokalu. Od 2017 roku przynależy do grupy kapitałowej Od 2017 roku przynależy do grupy kapitałowej Thumos (dawniej Paged). www.forbisgroup.pl