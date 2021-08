CBRE skomercjalizuje budynek Mogilska 35 Office

Firma CBRE została wybrana wyłącznym agentem do procesu komercjalizacji biurowca Mogilska 35 Office, nowej inwestycji Warimpexu, zlokalizowanej w centrum Krakowa. Łączna powierzchnia najmu to około 11 tys. mkw. Planowany termin realizacji inwestycji to pierwsze półrocze 2023 roku.

Mogilska 35 Office to nowoczesny obiekt biurowy klasy A z częścią handlowo-usługową na parterze oraz tarasami na najwyższych piętrach. Jest położony blisko ścisłego centrum Krakowa. Dzięki licznym przystankom autobusowym oraz tramwajowym zlokalizowanym w pobliżu, użytkownicy będą mogli łatwo skomunikować się z każdą dzielnicą Krakowa. Dodatkowo, Rondo Mogilskie znajdujące się niedaleko jest jednym z kluczowych węzłów komunikacyjnych w mieście i stanowi ważny element Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

- Mogilska 35 Office to kolejny budynek biurowy w tej części miasta, który wprowadzamy na rynek. Powodzenie w wynajmie poprzednich inwestycji potwierdza, że to świetna lokalizacja, a wysoki standard biurowców przyciąga najemców o różnorodnych oczekiwaniach - mówi Jerzy Krogulec, prezes Warimpex Polska. - W naszych projektach stawiamy na nowoczesne rozwiązania technologiczne i proekologiczne, dużą wagę przywiązujemy też do kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Jestem pewien, że nowoczesna architektura Mogilska 35 Office dopełni istniejącą zabudowę i doskonale wpisze się w tę część Krakowa – dodaje.

Biurowiec zaoferuje w sumie ok. 11 tys. mkw. powierzchni. Budynek składa się z sześciu kondygnacji biurowych, a na parterze znajdują się lokale handlowo-usługowe. W części biurowej powierzchnia pięter jest zróżnicowana na poszczególnych poziomach i waha się od 1,2 tys. do 1,9 tys. mkw. W projekcie zastosowano szereg rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, które podlegać będą ekologicznej certyfikacji BREAAM. W budynku zaplanowano 264 miejsca parkingowe rozłożone na dwóch poziomach oraz 70 miejsc na rowery wraz z szatniami i prysznicami.

- Inwestycja Mogilska 35 Office to idealne rozwiązanie dla najemców, dla których decydujące znaczenie mają doskonała lokalizacja i funkcjonalne, nowoczesne powierzchnie biurowe. Warto podkreślić unikalny jak na centrum miasta współczynnik miejsc parkingowych, który wynosi 1:40 mkw. – mówi Rafał Oprocha, szef krakowskiego biura CBRE.