CBRE stawia na Global Office Park

CBRE przenosi się do katowickiego Global Office Park, jednego z największych wielofunkcyjnych projektów w regionie. Nowe biuro będzie miało 154 mkw. i 30 miejsc dla pracowników oddziału.

Nowe biuro CBRE będzie znajdowało się w budynku C kompleksu Global Office Park, realizowanego przez dewelopera Cavatina Holding.

Całość inwestycji jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki i ma ok. 90 tys. mkw. powierzchni.

Na kompleks składają się dwie wieże biurowe i jedna wieża mieszkaniowa, osadzone na wspólnym 5-kondygnacyjnym podium, w którym znajdą się lokale gastronomiczne, handlowe i usługowe.

- Śląski rynek nieruchomości ma ogromny potencjał w każdym z segmentów. To jeden z regionów, w którym buduje się obecnie najwięcej magazynów, świetne miejsce na nowoczesne biuro, a także rozwój handlu, w tym popularnych ostatnio parków handlowych. Odpowiadając na potrzeby rynku, zwiększamy zatrudnienie i decydujemy się na nową siedzibę. Global Office Park to jeden z najbardziej nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów w mieście, znajdujący się w świetnej lokalizacji w samym centrum Katowic. Jestem przekonany, że jego zalety docenią zarówno nasi pracownicy, jak i klienci. Nasze biuro to wizytówka firmy i miejsce, w którym pracownicy będą spotykali się z klientami. Dlatego zdecydowaliśmy się na przestrzeń skoncentrowaną na kliencie – mówi Tomasz Chojnacki, szef regionu Katowice w CBRE.

Firma doradcza ma swoją siedzibę w Katowicach już od prawie pięciu lat. Obecnie w związku z rosnącymi potrzebami regionalnego rynku i rozwojem działu zdecydowała się na wynajem 154 mkw. powierzchni. W śląskim oddziale pracuje już prawie 30 osób.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

CBRE Group z siedzibą w Los Angeles to firma doradcza świadcząca usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych.