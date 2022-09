CBRE z nową szefową działu badań rynku i doradztwa

Agata Czarnecka została nową szefową działu badań rynku i doradztwa w CBRE.

Agata Czarnecka związana jest z CBRE od ponad 11 lat. Do tej pory pełniła funkcję dyrektor działu badań rynku i doradztwa. Jest autorką i współautorką wielu raportów dotyczących kierunków rozwoju każdego z sektorów nieruchomości komercyjnych, w tym: „Retail 2040”, „Shopping Centre 4.0”, „How we want to work?”. Swoje doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje przy doradztwie dla kluczowych projektów komercyjnych w Polsce.

Wcześniej przez 10 lat Agata pracowała w firmie EY (wcześniej Ernst & Young) w Grupie Doradztwa Rynku Nieruchomości, gdzie specjalizowała się w sporządzaniu raportów i analiz. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów CCIM.

Agata z CBRE związana jest od ponad dekady. Przez ten czas aktywnie uczestniczy w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, demonstrując szeroką wiedzę i najwyższej jakości usługi dla naszych klientów. Jestem przekonany, że na nowym stanowisku rozwinie swoje umiejętności z jeszcze większą korzyścią dla całej organizacji i naszych klientów – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Dział badań rynku i doradztwa CBRE zajmuje się zbieraniem danych, przygotowywaniem analiz, oraz raportów rynkowych dla klientów organizacji. Dzięki kompleksowemu podejściu oraz zaangażowaniu, zespół analityków i doradców CBRE jest postrzegany jako jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na rynku. Obecność firmy na całym globie sprawia, że zespół research w krótkim czasie może zebrać dane nie tylko z Polski, ale z dowolnego miejsca na świecie.

Zespół doradztwa i analiz realizuje m.in. takie badania jak analizy i raporty o lokalnych, regionalnych i światowych trendach, analizy lokalnych rynków biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowo-logistycznych i inwestycyjnych, analizy lokalizacji i studia wykonalności (feasibility studies) projektów komercyjnych, w tym modelowanie i prognozowanie finansowe, a także analizy lokalizacyjne dla inwestycji zagranicznych, takich jak centra usług wspólnych (SSC i BPO) oraz inwestycji przemysłowych. Zajmuje się również doradztwem dotyczącym projektów deweloperskich, wielkości i funkcji projektów, analizą stref oddziaływania dla projektów handlowych czy badaniami chłonności rynku – danej lokalizacji i działki.

