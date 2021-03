Cel? Osiągnięcie powtarzalności. Paweł Brodzik o ekspansji Tétris w regionie CEE

– Polski Tetris posiada już pewne, 20-letnie doświadczenie i co za tym idzie, również ogromną siłę zespołu. To jest chyba największa wartość firmy. Te praktyki i procedury, które udało nam się zbudować przez te 20 lat są sprawdzone i warto je powielać. Pozostałe nasze biznesy w części CEE są budowane organicznie. W związku z tym mają jeszcze sporo lekcji do odrobienia i warto korzystać z tego co już pracuje, żeby sobie tę drogę ułatwić – mówi Paweł Brodzik pytany o to, czy rozwiązania stosowane na polskim rynku będą również zaszczepiane na pozostałych rynkach CEE.

Pytany o wyzwania stojące na drodze integracji, Paweł Brodzik podkreśla, że najważniejszym priorytetem jest uzyskanie powtarzalności. – Każdy jest w stanie wykonać jakiś projekt, żeby zrobić fitout, nie trzeba szczególnych umiejętności. Natomiast, aby wykonywać kilkadziesiąt czy kilkaset projektów jednocześnie, uzyskiwać jednolity poziom usługi, powtarzalną jakość, utrzymywać poziom cen i ich konkurencyjność, wykonywać terminowo prace – to już jest trudniejsze. I ta powtarzalność i przewidywalność wymaga bardzo dużo atencji i umiejętności – wyjaśnia.

Rola ambasadorów

Integracja usług Tétris w ramach Hub CEE ma między innymi ułatwić projektowania biura tej samej firmy w różnych krajach. – Tétris od wielu lat posiada w swoim portfelu duże firmy korporacyjne. Posiadają one swoje bardzo mocno rozbudowane procedury i stawiają przed nami dosyć precyzyjnie określone oczekiwania, wymagając od nas, żebyśmy ujednolicali naszą usługę. Powtarzanie dobrej praktyki jest dobrą formułą – przekonuje Paweł Brodzik.

