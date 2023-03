CEMEX Polska, producent materiałów budowlanych zdecydował o przedłużeniu umowy najmu w kompleksie The Park Warsaw, gdzie zajmuje biuro o powierzchni 2 tys. mkw.

The Park Warsaw to atrakcyjna przestrzeń biurowa otoczona starannie dobraną zielenią i innymi elementami architektury.

Przy poszukiwaniu optymalnego miejsca firma skupiła się na dokładnej analizie potrzeb pracowników CEMEX oraz przedsiębiorstwa.

W renegocjacjach doradzali eksperci ITRA Polska.

CEMEX jest globalnym liderem branży, znanym z produkcji wysokiej jakości m.in. cementu, betonu towarowego, kruszyw i rozwiązań budowlanych. W ofercie firmy znajdują się również produkty dla zrównoważonego budownictwa, wpływające na zmniejszenie śladu węglowego w inwestycjach budowlanych.

Wybór odpowiedniej powierzchni biurowej jest procesem złożonym oraz długotrwałym. Przy poszukiwaniu optymalnego miejsca skupiliśmy się na dokładnej analizie potrzeb pracowników CEMEX oraz naszego przedsiębiorstwa. Pełne wsparcie zespołu ITRA Polska w trakcie poszukiwania biura oraz doradztwo podczas całego procesu negocjacji umowy najmu, na każdym etapie charakteryzowało się profesjonalnym podejściem, wysokimi umiejętnościami negocjacyjnymi oraz znajomością aspektów prawnych, dzięki którym sfinalizowaliśmy transakcję zgodnie z oczekiwaniami – mówi Magdalena Królak, Menadżer Zakupów - Europa Centralna z CEMEX Polska.

The Park Warsaw to atrakcyjna przestrzeń biurowa otoczona starannie dobraną zielenią i innymi elementami architektury. Wyróżnia ją ciekawa architektura, obiekt oferuje wiele różnych udogodnień handlowo-usługowych, takich jak sklepy, kawiarnie, restauracje, klub fitness oraz przedszkole.

Wszystko to wpływa na dobre samopoczucie i komfort pracy, a w rezultacie efektywność pracowników. Powyższe argumenty skłoniły nas do podjęcia decyzji o przedłużeniu umowy z obecnym kontrahentem – dodaje Iwona Wojtasik, Dyrektor Pionu Zarządzania Ludźmi i Organizacją z CEMEX Polska.

Kompleks biurowy The Park znajduje się przy ul. Krakowiaków, na warszawskich Włochach. Tworzy go 10 budynków klasy A ze starannie zaprojektowaną zielenią i elementami małej architektury. Biurowce The Park uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Wiemy, jak bliska Grupie CEMEX jest idea zrównoważonego rozwoju. The Park spełnia wysokie standardy ekologiczne, gwarantując również odpowiedni komfort pracy. Cieszymy się, że pracownicy biura CEMEX będą mogli nadal korzystać z lokalizacji, którą doskonale znają. Jednocześnie, wynegocjowane warunki zapewnią naszemu klientowi możliwość optymalnego rozwoju firmy – komentuje Martyna Balcer, COO, Associate Director in Office Department z ITRA Polska.

