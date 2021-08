Ceneo na dłużej we wrocławskim kompleksie biurowym Business Garden

Vastint podpisał umowę najmu z Ceneo, najpopularniejszą porównywarką w Europie. Obecny najemca Business Garden przeniesie swoje dotychczasowe biuro do innego budynku na terenie kompleksu, w którym zajmie ok. 2 850 mkw. powierzchni. W transakcji najemcy doradzała firma Savills.

Business Garden jest zlokalizowany przy ul. Legnickiej we Wrocławiu.

To nowoczesny kompleks dziewięciu budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni najmu 117 tys. mkw.

Ceneo jest najemcą Business Garden od 5 lat.

- Decyzja o pozostaniu w kompleksie i wynajęciu nowej powierzchni biurowej dowodzi, że park biznesowy stwarza doskonałe warunki do prowadzenia i rozwoju działalności nawet dla najbardziej wymagających najemców - mówi Marek Ulanecki, Senior Leasing Manager, Vastint Poland.

- Praca w naszej branży rzadko ma charakter powtarzalny, najczęściej wymaga kreatywności i nowych rozwiązań. Odzwierciedlają to też nasze oczekiwania, co do miejsca pracy i przestrzeni biurowych. Wykazujemy dużą wrażliwość na realizację pracowniczych potrzeb podczas wyboru lokalizacji i projektowania wystroju naszych biur - mówi Katarzyna Świerczewska, PR manager, Ceneo.pl.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Już drugi raz mamy przyjemność wspierać Ceneo.pl w wyborze biura we Wrocławiu. Najemca zdecydował się pozostać w kompleksie Business Garden, jednym z największych parków biurowych w Polsce. Lokalizacja ta zapewnia firmie znakomite warunki do rozwoju, a jej pracownikom będzie służyć jako komfortowe miejsce do pracy - mówi Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy, Savills.

Business Garden Wrocław to nowoczesny kompleks dziewięciu budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni najmu 117 tys. mkw. Zabudowa kampusu rozlokowana jest na 6 hektarach zaprojektowanych w formie rozległego ogrodu. Na terenach zielonych wyznaczono strefy relaksu, w których najemcy mogą odpoczywać i uprawiać aktywności sportowe na świeżym powietrzu. Kompleks oferuje rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów, a także szereg udogodnień dla pracowników. Oprócz pawilonu restauracyjnego zlokalizowanego w centralnej części wewnętrznego dziedzińca, funkcjonują tu także dodatkowe punkty usługowe, m.in. kawiarnia i przedszkole.

Inwestorem i deweloperem Business Garden Wrocław jest Vastint Poland. W 2019 roku spółka sprzedała trzy budynki, które powstały w pierwszym etapie inwestycji. Pozostała część kompleksu – sześć budynków - pozostaje w portfolio dewelopera i jest przez niego zarządzana.