Największa firma z branży spożywczej, która ma swoje biura w Olivii jest zatrudniająca ponad 800 osób Paula Fish.

To europejski lider w swoim segmencie rynku, pionier w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Po uruchomieniu nowego zakładu we Włynkówku Paula Fish zyskała status najnowocześniejszego przedsiębiorstwa w branży

Główny cel rozwoju firmy w nadchodzących miesiącach związany jest z:

Firma rozwija swoje projekty ekologiczne od 9 lat.

Zasila swój słupski zakład produkcyjny z alternatywnych źródeł energii, zapewniających łącznie 4,8 MW.

Obecnie już 50 proc. prądu czerpie z własnych ekologicznych źródeł energii osiągając poziom 9 tys. 700 MWh rocznej produkcji energii.

Plany firmy zakładają osiągnięcie neutralności energetycznej już w przyszłym roku.

Do 2032 roku firma planuje osiągnięcie pełnej neutralności emisyjnej CO2.

Do firm, których obecność wyrasta ponad stereotypowe skojarzenia z centrami biznesowymi należy Winning Moves.

Firma jest producentem i dystrybutorem licencjonowanych, personalizowanych i regionalnych edycji najpopularniejszych gier planszowych, takich jak:

Winning Moves współpracuje z takimi globalnymi markami jak:

To właśnie gdański zespół odpowiada za popularne zestawy kart z pytaniami quizowymi o kultowych filmach i serialach. Takich, jak Przyjaciele czy Harry Potter.

Pracownicy są także autorami gier tworzonych na zamówienie korporacji. Wśród klientów są np.:

Firma Polish Agro także należy do przedsiębiorstw, które rzadko można spotkać w nowoczesnych centrach biurowych.

Profil jej działalności to:

Firma jest częścią grupy DAVA Agravis International A/S.

Wchodzące w jej skład firmy działają głównie w regionie basenu Morza Bałtyckiego, będąc liderami rynku rolnego w swoich krajach.

Grupę tworzy łącznie ponad 80 firm, działających w 15 krajach.

Zatrudnienie grupy sięga 5 tys. osób.

Roczny obrót wynosi ponad 4,4 miliarda euro.

Polish Agro w Polsce rozpoczęła działalność z końcem 2013.

W styczniu 2014 roku nabyła swój pierwszy obiekt – elewator w Jezierzycach k/Słupska.

Zbiornik mieści 50 tys. ton zbóż.

Właścicielami firmy są rolnicy. Stawiają sobie za cel udowadnianie, że wbrew utartym stereotypom rolnictwo cały czas jest sexy i doskonale odnajduje w awangardzie biznesu – mówi Norbert Sztolc , Head of Trading w firmie Polish Agro .

Obecnie po 8 latach istnienia na rynku można śmiało powiedzieć, że są najszybciej rozwijającą się firmą w branży.

Otwarcie nowego biura w Trójmieście to kolejny naturalny krok na drodze naszego rozwoju - wyjaśnia Sztolc.

W Olivia Centre swoje biura ma również firma MIK FOOD. Firma zajmuje się importem i eksportem ryb i owoców morza, które sprowadza z:

Mieści się tu także podmiot z branży suplementów diety Eubiosis. Firma Sprzedaje probiotyki Omni – Biotic.

Specjalizuje się też w prowadzeniu szkoleń i edukacji w zakresie odpowiedniej flory bakteryjnej, a także roli jelit w leczeniu wielu schorzeń, które na co dzień nie są kojarzone z tą częścią ciała człowieka.

Dariusz Dzikowski, jeden z największych innowatorów w swojej branży, a zarazem entuzjasta Olivii.

Commercial director i partner w Paula Fish zwraca uwagę na spójność działań podejmowanych w Olivii z misją prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

Podkreśla, że było kilka czynników, które sprawiły, że na swoje miejsce wybrali właśnie Olivię.

Istotną rolę odegrały realizowane inicjatywy społeczne przez właścicieli kompleksu oraz ich proekologiczne podejście w prowadzeniu biznesu. Są one spójne z tym, w jaki sposób my budujemy biznes w Paula Fish – mówi Dariusz Dzikowski.

Wizerunek miejsca, w którym spotyka się z klientami jest dla niego niezwykle istotny. Bezpośrednio wpływa na pozytywny i pożądany odbiór marki.

Obrany przez Olivię proekologiczny kierunek rozwoju to podobna droga do tej, którą w biznesie od lat podąża Paula Fish.

Budując i rozwijając międzynarodowy biznes firma kieruje się innowacyjnością, nowoczesnością, zrównoważonym rozwojem i zieloną energią w myśl hasła towarzyszącego marce –„driven by Nature".

Marcin Pobłocki zarządzający firmą MIK Food podkreśla, że na decyzję o wyborze Olivii miały wpływ względy wizerunkowe firmy.

Biuro zlokalizowane w nowoczesnym centrum pomaga w tworzeniu profesjonalnego wizerunku firmy.

Atutem jest położenie świetnie skomunikowane z całym Trójmiastem.

A z udogodnień oferowanych rezydentom korzystają na co dzień.

Ważnym aspektem była energia jaką daje cały kompleks. Przekłada się na lepszą atmosferę pracy i chęć do działania. Osoby, które przyjeżdżają autem regularnie korzystają z usług myjni na terenie centrum. Część zespołu, która dociera do biura rowerem ceni sobie możliwość wynajęcia specjalnej szafki i dostęp do pryszniców - mówi Marcin Pobłocki.