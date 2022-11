Centra biznesowe kojarzą się z firmami z branży IT lub zapleczem księgowym dla dużych marek. Wachlarz branż firm, które lokują w nich swoje biura jest znacznie szerszy.

W Olivia Centre – największym polskim centrum biznesowym, swoje biura otworzyły firmy z branży spożywczej, i to o tak nieoczywistym profilu działalności jak przetwórstwo ryb i handel zbożami.

Nieoczywistych projektów w gdańskim centrum jest znacznie więcej.

Największą firmą z branży spożywczej, która ma swoje biura w Olivii jest zatrudniająca ponad 800 osób Paula Fish. To nie tylko jeden z europejskich liderów w swoim segmencie rynku, ale równocześnie pionier w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Główny cel rozwoju firmy w nadchodzących miesiącach związany jest z osiągnięciem neutralności klimatycznej, wykorzystaniem zrównoważonych środowiskowo metod połowu, jak i najbardziej ekologicznej floty pojazdów, wykorzystywanych do transportu ich produktów. Firma rozwija swoje projekty ekologiczne od 9 lat, od kiedy zasila swój słupski zakład produkcyjny z alternatywnych źródeł energii, zapewniających łącznie 4,8 MW. Po uruchomieniu nowego zakładu we Włynkówku Paula Fish zyskała status najnowocześniejszego przedsiębiorstwa w branży. Obecnie już 50 proc. prądu czerpie z własnych ekologicznych źródeł energii osiągając poziom 9700 MWh rocznej produkcji energii. Jej plany zakładają osiągnięcie neutralności energetycznej już w przyszłym roku, a do 2032 roku osiągnięcie pełnej neutralności emisyjnej CO2.

Do firm, których obecność również wyrasta ponad stereotypowe skojarzenia z centrami biznesowymi należy Winning Moves – firma, która jest producentem i dystrybutorem licencjonowanych, personalizowanych i regionalnych edycji najpopularniejszych gier planszowych, takich jak Monopoly, Cluedo, Trivial Pursuit, Ryzyko, a także gry karcianej Top Trumps. Winning Moves współpracuje z takimi globalnymi markami jak Hasbro, Disney, Warner Bros i wiele innych. To właśnie gdański zespół odpowiada za bardzo popularne zestawy kart z pytaniami quizowymi o kultowych filmach i serialach, jak Przyjaciele czy Harry Potter. Pracownicy są także autorami gier tworzonych na zamówienie klientów korporacyjnych, jak Lech Poznań, Energylandia czy Zamek Królewski w Warszawie.

Również firma Polish Agro należy do przedsiębiorstw, które nieczęsto można skojarzyć z nowoczesnymi centrami biurowymi. Główny profil jej działalności koncentruje się na handlu nawozami, środkami ochrony roślin oraz nasionami i płodami rolnymi. Firma jest częścią grupy DAVA Agravis International A/S. Wchodzące w jej skład firmy należą do liderów rynku rolnego w swoich krajach i działają głównie w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Grupę tworzy łącznie ponad 80 firm działających w 15 krajach, a jej zatrudnienie sięga 5 000 osób. Jej roczny obrót wynosi ponad 4,4 miliarda euro. - Na terenie Polski Polish Agro rozpoczęła działalność z końcem 2013, a w styczniu 2014 roku nabyła swój pierwszy obiekt – elewator w Jezierzycach k/Słupska mogący pomieścić 50 000 ton zbóż. Właścicielami firmy są rolnicy, którzy stawiają sobie za cel udowadnianie, że wbrew utartym stereotypom rolnictwo cały czas jest sexy i doskonale odnajduje w awangardzie biznesu. – mówi Norbert Sztolc, Head of Trading w firmie Polish Agro. Obecnie po 8 latach istnienia na rynku możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy najszybciej rozwijającą się firma w branży. Otwarcie nowego biura w Trójmieście to kolejny naturalny krok na drodze naszego rozwoju.

W Olivia Centre swoje biura ma również firma MIK FOOD zajmująca się importem i eksportem ryb i owoców morza, które sprowadza z Norwegii, Islandii, Holandii, Danii, Chile, Wietnamu czy Indonezji oraz firma z branży suplementów diety Eubiosis, która nie tylko sprzedaje probiotyki Omni – Biotic, ale także specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i edukacji w zakresie odpowiedniej flory bakteryjnej i roli jelit w leczeniu wielu schorzeń na co dzień nie kojarzonych z tą częścią ciała człowieka.

Było kilka czynników, które sprawiły, że wybraliśmy Olivię. Istotną rolę odegrały realizowane inicjatywy społeczne przez właścicieli kompleksu oraz ich proekologiczne podejście w prowadzeniu biznesu. Są one spójne z tym, w jaki sposób my budujemy biznes w Paula Fish – mówi Dariusz Dzikowski.

Jeden z największych innowatorów w swojej branży, a zarazem entuzjasta Olivii -, commercial director i partner wzwraca uwagę na spójność działań podejmowanych wz misją prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

- Bardzo ważna była dla nas nie tylko infrastruktura, w tym bliskość lotniska, działania na rzecz rezydentów i lokalizacja obiektu, ale także jego prestiż. Wizerunek miejsca, w którym spotykamy się z klientami jest niezwykle istotny i bezpośrednio wpływa na pozytywny i pożądany odbiór naszej marki. Obrany przez Olivię proekologiczny kierunek rozwoju to podobna droga do tej, którą w biznesie od lat podąża Paula Fish. Budując i rozwijając nasz międzynarodowy biznes, kierujemy się bowiem innowacyjnością, nowoczesnością, zrównoważonym rozwojem i zieloną energią w myśl hasła towarzyszącego naszej marce – „driven by Nature". Łączy ono w sobie wszystkie kluczowe założenia prowadzonego przez nas biznesu, który już dziś jest w ogromnej większości ekologiczny i przyjazny środowisku. Dlatego jesteśmy przekonani, że nasza wspólna przygoda z Olivią potrwa wiele lat, bo w ten sam sposób patrzymy na prowadzenie i rozwijanie firmy oraz na troskę o środowisko naturalne i ludzi, którzy ją otaczają - tłumaczy Dariusz Dzikowski.

Marcin Pobłocki zarządzający firmą MIK Food podkreśla, że na decyzję o wyborze Olivii miały wpływ względy wizerunkowe firmy.

Biuro zlokalizowane w nowoczesnym centrum pomaga w tworzeniu pozytywnego i profesjonalnego wizerunku naszej firmy. Atutem jest położenie centrum biurowego, które jest świetnie skomunikowane z całym Trójmiastem. Ważnym aspektem była również energia jaką daje cały kompleks, która przekłada się na lepszą atmosferę pracy i chęć do działania. Z udogodnień oferowanych rezydentom korzystamy na co dzień. Osoby, które przyjeżdżają autem regularnie korzystają z usług myjni znajdującej się na terenie centrum, a ta część zespołu, która dociera do biura rowerem ceni sobie możliwość wynajęcia specjalnej szafki oraz dostęp do pryszniców. Nie bez znaczenia jest również dostępna na miejscu szeroka oferta gastronomiczna - mówi Marcin Pobłocki.

- Takie deklaracje pokazują, że wdrażane w Olivii projekty społeczne i rozwój infrastruktury podnoszącej odpowiedzialność środowiskową centrów biznesowych mogą stanowić kluczowe czynniki w decyzjach o wyborze lokalizacji na biura – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre. - I nie są to wyłącznie dane liczbowe, które pomagają w sprawozdawczości rezydentów do swoich central w odległych częściach świata, ale argumenty pozwalające podkreślić misję społeczną i wizję prowadzonego przez te firmy biznesu – niezależnie od branży.

