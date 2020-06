Centra usług pomagają Polsce wyjść z pułapki średniego dochodu

Nowoczesne usługi biznesowe mają duży udział w wydostawaniu się Polski z pułapki średniego dochodu, a Polska wraz ze swoją ofertą staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji. Blisko co piąta firma z listy Fortune Global 500 zainwestowała w Polsce. Jako rynek osiągnęliśmy dojrzałość. Świadczymy coraz bardziej złożone usługi, wymagające wysokich kwalifikacji – tłumaczy Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Z najnowszego raportu ABSL „Sektor Usług Biznesowych w Polsce” wynika, że w 2019 r. centra usług biznesowych tworzyły każdego miesiąca 2550 nowych miejsc pracy, przy udziale sektora w PKB szacowanym na 3-3,5 proc. Systematyczny wzrost liczby zatrudnionych przełożył się na rozwój rynku powierzchni biurowych i tym samym Polska oferując 11 mln mkw. jest największym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy obecnie 1513 centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). W 2019 r. powstały 53 nowe centra, z czego 19 zostało stworzonych przez polskie firmy. Najwięcej inwestorów zagranicznych (9) pochodziło z USA.

Branża stała się ważnym eksporterem

W ciągu ostatniego roku pod względem zatrudnienia branża urosła o 10 proc. tworząc łącznie 338 tys. miejsc pracy. Ze względu na międzynarodowy charakter usług – 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych – gros centrów usług biznesowych świadczy je na rzecz klientów z całego świata – branża stała się też ważnym eksporterem.

Systematycznie wzrasta zaawansowanie usług świadczonych przez centra działające w Polsce, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu wartości dodanej i czyni branżę ważnym eksporterem z wartością eksportu na poziomie 19,80 mld USD.

Dane wskazują, że Polska weszła w nowy etap rozwoju rynku. Wskaźnik przyrostu nowych miejsc pracy nieznacznie się obniżył i jednocześnie zwiększyła się liczba miejsc wymagających wyższych kwalifikacji. O ile początkowo wykonywano na rzecz międzynarodowych korporacji głównie prace administracyjne, dziś są to coraz bardziej skomplikowane procesy biznesowe, usługi IT oraz badania i rozwój. Wraz z rosnącą specjalizacją rosną też płace.

