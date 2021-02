Centra usług wspólnych w nowym modelu. Schaeffler postawił na komunikację

Kryzys wywołany epidemią przyczynił się do przejścia na nowy model funkcjonowania dla firm z sektora Centrum Usług Wspólnych. Przykładem jest firma Schaeffler Global Services Europe (SGSE) we Wrocławiu. Zastosowane zmiany pozwoliły pracownikom na przejście na pracę online i wprowadzenie nowych kanałów komunikacji.

Schaeffler to międzynarodowy dostawca części dla branży motoryzacyjnej i przemysłu. Przedstawiciele firmy Schaeffler Global Services Europe (SGSE) we Wrocławiu podkreślają, że tryb pracy zdalnej wymógł zmianę podejścia w sposobie zatrudniania, wdrożenia i szkolenia nowych pracowników, czy też w codziennym funkcjonowaniu firmowej społeczności. Wprowadzono m.in. nowe kanały komunikacji - podaje oficjalny portal miejski.

Przedstawiciele firmy zauważają, że już zmieniły się, i nadal będą ewaluować, preferencje pracowników dotyczące potrzeb i korzyści jakie powinien zapewnić pracodawca. Zauważalnie większym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia związane z tak zwanym dobrostanem, czyli „Wellbeing-iem”, dotychczas wyrażanym przez potrzebę pracy w nowoczesnym biurze z odpowiednio przystosowanymi przestrzeniami wspólnymi i narzędziami do pracy.

Obecnie, dużo większym zainteresowaniem cieszą się kwestie wsparcia zdrowotnego i emocjonalnego, na które odpowiedzią są nie tylko dywersyfikowane pakiety prywatnej opieki medycznej, czy tez ergonomiczne wyposażenie miejsca pracy w domu, ale też odpowiednie programy mentoringowe, szkoleniowe, w tym warsztaty radzenia sobie z lękiem czy stresem.

Bardzo ważne jest utrzymanie aktywnej relacji między pracownikami, uwzględniającej krótkie spotkania na różnych szczeblach, wspólne rozwiązywanie problemów, dbanie o integrację pracowników w formie wirtualnych rozrywek, konkursów, spotkań online na kawę, ale też po prostu zrozumienie w trudnościach dnia codziennego i wsparcie rodziców w czasach nauki zdalnej, np. przez zapewnienie elastycznego czasu pracy.

Firma Schaeffler we Wrocławiu jest od października 2018 roku, gdy w w biurowcu Sagittarius Business House przy ul. Suchej otworzyła centrum usług wspólnych – Schaeffler Global Services Europe. To tam pracownicy realizowali procesy biznesowe w obszarach finansów, HR, zakupów, logistyki, robotyki, automatyzacji i IT oraz dostarcza usługi z zakresu transformacji procesów biznesowych.

Firma regularnie zwiększa zatrudnienie. W ciągu kilku najbliższych lat zatrudni do 800 specjalistów, stąd decyzja o wynajęciu 6200 mkw. w biurowcu Nowy Targ.